«Si tú algún día piensas en pegarme, me matas, porque si no te remato yo a ti». Así de contundente, pero con una voz pausada, cuenta Teresa Mengual la manera de aclararle a su novio que no estaba dispuesta a pasar por lo que había pasado su madre, a la que vio más de una vez sangrando por los golpes recibidos de su marido. El de Teresa es uno de los testimonios que se recogen en el trabajo que está elaborando el área de Igualdad de la Diputación de Córdoba titulado Crónicas violetas de los pueblos de Córdoba. En él, bajo la coordinación de la escritora Matilde Cabello, numerosas mujeres de todos los municipios cordobeses narran la vida de la población femenina en el medio rural cordobés durante el último siglo.

Entre todos ellos (por ahora hay dos completos, el de Fuente Palmera y el de Villanueva de Córdoba) se configurará una imagen, un documento que recogerá todas las dificultades a las que las mujeres rurales se han tenido que enfrentar históricamente para subsistir. Son historias narradas en primera persona en las que aspectos como la falta de escolarización, el trabajo infantil, la emigración, los malos tratos, las dificultades en los partos, los fallecimientos precoces, los abusos y el papel doméstico de cuidados y procreación de las mujeres queda sobradamente demostrado. Una de las notas coincidentes en la mayor parte de los testimonios es la ilusión por ir al colegio. «Yo no he pisado la escuela en mi vida», explica Rosa Martínez, una jarota que sintetiza su periplo vital con una sola palabra, «trabajar». Un verbo conjugado por las protagonistas en todos los tiempos, en todas las condiciones y con todas las edades. «Yo me tuve que poner a trabajar desde chica», «todos los días tenía que cuidar los cochinos», «con 12 años iba a rebuscar aceituna»... son frases que van pronunciando las narradoras de unas historias en las que también coinciden en señalar el papel tan destacado que tuvieron en los momentos de dificultades las madres y las abuelas, que, además de seguir trabajando, casi siempre en el campo o en el servicio doméstico, se hacían cargo del cuidado de los hijos, hermanos, nietos o de los mayores a los que se les «iba la cabeza». En muchos de los relatos, las mujeres de los pueblos cuentan cómo las muertes prematuras de los progenitores les hacían asumir, antes de lo que sería natural, la responsabilidad de tirar de la familia. En otros casos, como cuenta María José Escribano, eran internadas en colegios religiosos, donde fueron víctimas de tocamientos, a los que no era posible reaccionar por miedo. Sobre el peso y la autoridad de la iglesia en los pueblos tampoco faltan testimonios, ni sobre la de familias que tuvieron que emigrar para mejorar sus condiciones económicas, circunstancia que en todos los casos ha dejado un poso de nostalgia considerable. No son pocos los testimonios que recuerdan la escasez de recursos básicos y la frustración que suponía para las protagonistas (entonces niñas) determinados momentos que, en circunstancias normales, habrían sido de felicidad. «Mi madre no tenía para comprarme un traje de comunión» o «yo veía a la gente que se divertía» en la feria del pueblo, mientras ellas, con sus familias, tuvieron muchas veces que dormir «en colchones de paja, que cuando se mojaba era insoportable» o echarse al fresquito en un nicho del cementerio «en el que trabajaba mi padre», o recordar cómo un hermano suyo murió de una insolación trabajando en el campo. O la peripecia de una madre desesperada que, sin recursos, se marchó a buscar a su hijo que se había ido a Mallorca, como cuenta Enriqueta Garrido, que también rememora los últimos años de su abuela, «que pagó con mi madre, que era la que la cuidaba», cuando su vejez degeneró en enajenación mental. Con esas y otras muchas experiencias y una carga considerable de lucha incansable se ha configurado el puzzle sobre el que se ha ido construyendo la realidad de la provincia de Córdoba en la que las mujeres, la mitad de su población, están cada vez jugando un papel más destacado y subiendo nuevos peldaños para alcanzar la cima, todavía lejana, de la igualdad total.