Un funcionario del Ayuntamiento de Cabra se ha marchado este martes camino de Polonia para intentar cruzar la frontera y rescatar a sus hijos y esposa, de nacionalidad ucraniana, que se encontraban en el país en el momento de la invasión rusa.

Según ha podido saber este periódico, su familia se encuentra en un pueblo muy próximo a la capital de Ucrania, Kiev. Su intención es llegar hasta ese punto para recogerlos y volver a través de Polonia hasta España.

El funcionario egabrense se llama Juan Antonio Luna y es presidente de la asociación benéfica Miguel Vacas, que se dedica a acoger a niños ucranianos en España dentro del programa de verano Cigüeña, que se desarrolla entre los meses de junio, julio y agosto de cada año y recibe a menores del entorno de Kiev y de la central nuclear de Chernobyl, según reza en la web de la asociación.

Juan Antonio Luna, funcionario de Cabra, ha confirmado a este periódico que esta tarde volará a Polonia para intentar recoger a su mujer, de origen ucraniano, y sus hijos de 4 y 6 años, Martín y Diego, que se encuentran atrapados en una ciudad situada al sur de Kiev. Según explicó Luna, los tres viajaron a finales de enero para visitar a la abuela de los niños. «La idea era que pasaran un mes con ella, no pensábamos que ocurriera nada así», explica Juan Antonio. Una vez él consiga llegar a Cracovia, donde unos amigos lo recogerán, investigará las opciones posibles para llegar a su destino, que se encuentra a 600 kilómetros de la frontera con Polonia. "De momento, sé que todos están a salvo porque cuando empezaron los bombardeos se trasladaron a una casa en el campo donde el riesgo es menor», afirma, «mi suegra no quiere venir porque un hijo suyo se ha alistado para luchar, yo no sé qué me encontraré, no sé si será posible viajar en tren o en bus o tendré que ir a pie».