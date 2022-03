Un expolicía de Cabra, vecino de Lucena y que actualmente se encuentra en segunda actividad realizando tareas administrativas en el Ayuntamiento egabrense, se ha marchado este martes para intentar rescatar a sus hijos y esposa, de nacionalidad ucraniana, que se encontraban en el país en el momento de la invasión rusa.

Según ha podido saber este periódico, su familia se encuentra en un pueblo muy próximo a la capital de Ucrania, Kiev. Su intención es llegar hasta ese punto para recogerlos y volver a través de Polonia hasta España.

El expolicía egabrense se llama Juan Antonio Luna y es presidente de la asociación benéfica Miguel Vacas, que se dedica a acoger a niños ucranianos en España dentro del programa de verano Cigüeña, que se desarrolla entre los meses de junio, julio y agosto de cada año y recibe a menores del entorno de Kiev y de la central nuclear de Chernobyl, según reza en la web de la asociación.

Según ha declarado Juan Antonio Luna a Antena 3 TVE, "mi mujer es ucraniana y tenemos dos hijos, Martín y Diego, nacidos en Cabra, que están en la región de Kiev. Mis hijos son españoles, pero no pudimos llegar al convoy de las 9 de la mañana del viernes pasado y están allí, queremos que salgan, pero las autoridades nos han dicho que ya no hay más convoyes previstos y por ello este martes viajo a Cracovia y, desde allí, me llevan unos conocidos a la frontera con Ucrania. Luego me quedarán 600 kilómetros, que recorreré de la mejor manera posible".