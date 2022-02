El Ayuntamiento de Aguilar celebró el pleno ordinario el pasado jueves, 24 de febrero, en el que muchas de las mociones presentadas crearon la mayor polémica entre los asistentes como la de comenzar el proceso para llamar a la biblioteca pública de la localidad Almudena Grandes, en homenaje a sus trayectoria literaria y humana, presentada por IU.

Según el grupo, «la más alta representante de las letras españolas de este siglo» y su voz ha sido un «referente en la cultura, en la memoria, en la defensa de los derechos humanos y de las libertades colectivas».

Los grupos de la oposición votaron en contra y con una abstención. APD, PP, UPOA y PSOE manifestaron que no se había consensuado. Mateo Urbano, de APD, propuso que «se quedara sobre la mesa». El PP se abstuvo y Ascensión Pérez manifestó que «no hemos consensuado y dialogado sobre ello”. Antonio Zurera, de UPOA, manifestó que no cuestionaban la figura de Almudena Grandes, «sino la conveniencia» de poner ese nombre o no. Según recordaron la mayoría de los grupos, la alcaldesa, Carmen Flores, ya había anunciado meses anteriores que «hay que esperar el turno» para nombrar una calle o un edificio público. Y resaltaron que les gustaría un nombre que fuera de consenso