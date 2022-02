Palma del Río vuelve a celebrar este año la fiesta del Carnaval, que quedó interrumpida por la pandemia, y fue la última gran fiesta que celebró la ciudad en la calle, en marzo del 2020. La alcaldesa de Palma, Esperanza Caro de la Barrera, las concejalas de Cultura y Festejos, Ana Belén Corredera, y Ana Belén Santos, han presentado en el teatro Coliseo la programación de esta fiesta que arranca el domingo 27, precisamente sobre el escenario del Coliseo con el espectáculo infantil Carnaval en Musicalandia, de Los Pequemúsicos, pues hay pequeños que no han conocido esta fiesta.

Por la tarde, se recupera la calle, escenario singular de esta fiesta en Palma del Río, con agrupaciones carnavalescas y grupos de animación que recorrerán el eje central desde el Paseo Alfonso XIII a la plaza Mayor de Andalucía. El lunes 28 y martes 1 de marzo, los niños siguen siendo protagonistas con una Ludoteca de Carnaval, en la plaza Mayor de Andalucía, con talleres y juegos. El martes se recupera el pasacalles infantil donde participan escuelas infantiles, que estará ilustrado con el espectáculo musical On stage, por la tarde, de nuevo tiempo para la ludoteca.

El sábado, 5 de marzo, de nuevo el escenario carnavalero en el Teatro Coliseo con un encuentro de chirigotas. La concejala de Festejos, Ana Belén Santos, señala que las agrupaciones palmeñas optaron por no preparar espectáculos dado que Palma ha registrado una alta incidencia en covid y que ha primado un principio de prudencia.

El domingo 6 de marzo, Domingo de Piñata, La pandilla Drilo presenta por la mañana en el Coliseo la obra Sim Salabim y por la tarde, de nuevo animación en las calles. La programación se cierra el viernes 11 de marzo con el gaditano Jesús Balsero que presenta en el teatro El Balsero.

Para la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, "el Carnaval es la fiesta por antonomasia, de larga tradición en la localidad", precisando que “incluso en aquella época en la que no se podía celebrar, los palmeños nos poníamos nuestros mascarones y salíamos a la calle”. Añade que “nuestros más pequeños no la conocen, llevamos dos años con esta dichosa pandemia”. La primera edil manifiesta que la tasa de incidencia de contagios dicen que “estamos volviendo a pasos agigantados a la normalidad”, aunque añade que “esto no significa tirar las campanas al vuelo, hay familias que lo están pasando mal y hay 47 personas que ya no están con nosotros”.

Desde esta reflexión, la regidora invita a “vivir la fiesta con prudencia y sentido común, volvamos a la calle, pero hagámoslo con mascarilla y distancia de seguridad”.