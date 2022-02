El coordinador local de Vox en Cabra, Pedro Palomeque, ha explicado que “el equipo de Vox en Cabra se ha personado en aquellas calles en las que los vecinos nos trasmiten las quejas por el mal estado en cuanto a infraestructuras y conservación. El Ayuntamiento no está dando arreglo a dichas calles cuando necesitan una mejora obligatoria y necesaria”.

Palomeque ha explicado que “la calzada de algunas calles, como la avenida Pedro Iglesias está muy deteriorada, esto afecta directamente al tráfico de la zona. Un enclave de Cabra con mucho tránsito ya que se encuentra cercana a la estación de autobuses. También, en este caso en el acerado, la calle El Tinte presenta numerosos hierbajos de considerable tamaño que reflejan una imagen de dejadez considerable para todos aquellos que entran en nuestra localidad”. En cuanto a otra de las zonas en las que los vecinos han demandado un arreglo inmediato, “se encuentra las calles colindantes a San Isidro. Han realizado un diseño vegetal para la zona que dificulta mucho la visibilidad, tanto para el tráfico rodado como para los viandantes. Ya han sido varios los vecinos que nos comunican la inseguridad que supone ya que hay que realizar un stop en una intercepción sacando más de medio coche al cruce por la imposibilidad de visibilizar si viene algún vehículo o no”.

Palomeque ha exigido que “el Gobierno de Fernando Priego dé una solución correcta a estas calles, pero una solución real y de calidad. No podemos permitir que se lleven a cabo obras y mejoras en las infraestructuras de Cabra para parchear la realidad como ha sucedido con la calle Dionisio Alcalá Galiano, que se ha arreglado hace unos días y continúa con problemas ya que no se consigue canalizar el agua del alcantarillado”. Por último desde Vox han recordado que “el dinero que los egabrenses pagan de impuestos debe revertir directamente en este tipo de cuestiones. No podemos permitir dar esta imagen a nuestros vecinos de dejadez y por supuesto, no podemos dar esta imagen de cara a los visitantes. Nuestros vecinos quieren unas calles cuidadas y seguras, ellos cumplen con su localidad pagando religiosamente los impuestos, el Ayuntamiento debe cumplir con su obligación de mantener estas calles adecuadamente, algo que no está haciendo” .