Entre las doce y la una de la tarde de este domingo se ha celebrado la manifestación convocada por la coordinadora Puente Genil por la sanidad pública, desde el paseo del Romeral hasta la plaza Ricardo Molina, donde se ha puesto el punto y final tras la lectura de un manifiesto a cargo de la portavoz, Mariana Carrillo. En total y, según fuentes de la Policía Local, asistieron unos 1.100 ciudadanos, siendo el punto de inflexión con una incorporación mayor de manifestantes a la altura de la calle Manuel Reina.

El manifiesto al que se dio lectura recogía "el deterioro de la sanidad, de unos derechos constitucionales que están amparados por las leyes y que no se están cumpliendo y con la manifestación intentamos llegar a la Junta de Andalucía que vamos a seguir peleando para que nos devuelvan los mismos servicios". En el punto de partida se reunieron aproximadamente unas trescientas personas, pero a lo largo del recorrido se han ido sumando más vecinos quienes han vociferado "más pediatras, más servicios, menos listas de espera".

Por su parte, Antonio Baena Cobos, otro de los portavoces de la plataforma apuntó que "la mejor publicidad es la que nos están haciendo ellos porque no cubren las expectativas de la gente cuando va a los médicos, y de eso se alimenta esto, no inventamos nada sino que encauzamos". La manifestación "surge porque hay un malestar en general en el pueblo por la falta de atención médica, y el deterioro de los servicios han sido el caldo de cultivo de los que hoy estamos aquí". Lo que "queremos es volver a lo que teníamos, lo mismos servicios que teníamos, por tanto, nada especial y si nos dan más, no vamos a decir nada".

"Los trabajos que se hacen contra las instituciones son lentos y se tienen que hacer con constancia, por tanto este es un primer paso, pero que no vamos a cejar hasta conseguir lo que nos merecemos y teníamos", añade Baena. Ya que la "sanidad es importantísima para sus ciudadanos, no podemos estar al 50% en la pediatría o que el único dermatólogo que mida a través de un teléfono, no podemos soportar este tipo de cosas". Ni tampoco- añadió- "que la mayoría de médicos y especialistas que vienen aquí, llegan con lo que le sobran en Montilla, no puede haber ciudadanos de dos tipos de primera y de segunda, queremos ser ciudadanos normales". Invitó a los ciudadanos a que se lea la Ley General de Sanidad "y ningún punto se cumple". A nivel político respaldaron la manifestación el PSOE e IU. Asistieron el alcalde, Esteban Morales; el portavoz del PSOE, José A. Gómez, y de IU, Jesús David Sánchez.

El alcalde de Puente Genil , Esteban Morales, dijo que "estamos preocupados por la planificación del Gobierno de la Junta de Andalucía para ir desmontando la sanidad pública que teníamos, que se ganó de esta manera también y que consiguió el hospital, y ahora con la excusa de la pandemia han ido derivando a la sanidad privada". Hoy "nos hemos despertado con la noticia de que el consejero está buscando médicos en el Magreb, sin embargo, no faltan médicos en la sanidad privada". Por ello el regidor se preguntó "¿por qué tenemos que recurrir a médicos de otros países o jubilados". Calificó "de éxito la manifestación" y le transmitió al "PP que por aquí no lo vamos a permitir, que la sanidad es un tema esencial que nos preocupa a todos los vecinos de Puente Genil y vamos a estar donde haga falta". Y manifestó que "ya están planteándose que un Distrito Sanitario de la Campiña Sur cuando hace unas semanas nos decían que estábamos completamente equivocados".