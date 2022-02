La plaza Nueva de Lucena ha acogido una concentración de más de un centenar de trabajadores de CCOO, a la que han acudido la secretaria general Córdoba, Marina Borrego, y el responsable del área de Industria, Agustín Jiménez, para protestar por algunos incumplimientos de la empresa Bronpi en materia laboral.

Marina Borrego ha informado de que el sindicato está estudiando iniciar acciones penales contra un empresa a la que “en ningún momento tratamos de desprestigiar, pero a la que pedimos que cumpla con la prevención de riesgos laborales” . Señalaba la sindicalista que, por otro lado, “exigimos que reincorpore al presidente del comité de empresa despedido por reivindicar estas medidas y levante la sanción al secretario, ambos compañeros de CCOO, el sindicato que obtuvo legítimamente en unas elecciones la representación de los trabajadores”.

Borrego ha insistido en que pedirán a la Junta de Andalucía que le retire la subvención de un millón de euros concedida del dinero público de todos los andaluces “. Señalaba que la inspección ha visitado ya la instalaciones y levantado acta y espero que sean sancionados". Destaca que “CCOO denunciaba a la inspección la falta de condiciones, la soldadura no tienen aspiradores, y ante esa necesidad nuestra sorpresa es que han tomado medidas de represión contra el presidente y el secretario". Según ha detallado Borrego, el presidente estuvo sancionado de empleo y sueldo un mes, y el día que se incorporó a su puesto de trabajo recibió la carta de despido. El secretario ha sido suspendido de empleo y sueldo también por un mes.

Por su parte, Agustín Jiménez hace un llamamiento al diálogo , "algo que se ha intentado y parece que no es posible", incluso a través de CECO. Manifiesta Jiménez que “lamenta que se haya recomendado a los trabajadores que no asistieran a la concentración, algo que por miedo al despido, así se ha producido, pero no han faltado apoyos de compañeros que entienden nuestras reivindicaciones” . Finalmente, pedía a la dirección de la empresa que “reconduzca su actitud antisindical y se siente a buscar soluciones a los incumplimientos que han provocado la situación actual, que no beneficia a nadie”.

Críticas a CCOO

Por otro lado, trabajadores de Bronpi han mandado un comunicado en el que denuncian el continuo desprestigio a la imagen de Bronpi por parte de CCOO Córdoba. Firmado por el nuevo presidente y el secretario del comité de empresa de Bronpi, Juan Cano y Daniel Ropero, denuncian y lamentan que "CCOO Córdoba use el accidente mortal que tuvo lugar hace unos días en otra empresa de Lucena", para reivindicar “No más accidentes mortales y mejora en las condiciones de salud” en Bronpi, como lema para la manifestación que han convocado hoy en la Plaza Nueva.

Asegura el comunicado que "Ni la plantilla de Bronpi, ni los representantes de los trabajadores están de acuerdo con las formas de actuar tan desproporcionadas por parte de CCOO Córdoba, quienes desean únicamente dañar gratuitamente la imagen de una empresa que da trabajo a más de 200 familias. Así lo han trasladado los trabajadores a los representantes del comité y así debemos comunicarlo a través de esta nota de prensa".

El comunicado señala que "la plantilla no está de acuerdo con estas acusaciones de CCOO y los hechos que denuncian no son ciertos". Motivo por el que dicen que los trabajadores de Bronpi no asistieron a la manifestación.

Además, sigue la nota de prensa, "CCOO Córdoba viene manifestando persecución sindical en Bronpi, acusación totalmente falsa e inventada, que han querido relacionar con un hecho aislado y personal de un extrabajador de la empresa, usando este argumento para continuar con el desprestigio y acoso a la imagen de la empresa".

El presidente y el secretario del comité de empresa de Bronpi, quieren manifestar que en "Bronpi siempre se han respetado los derechos de los trabajadores, inclusive los sindicales, por lo que no entienden esta campaña de desprestigio llevada a cabo por parte de CCOO Córdoba que afecta gravemente al trabajo de la plantilla y a la imagen de la empresa de la cual dependen más de 200 familias de la comarca". Concluye el comunicado indicando que "Ni los trabajadores ni el comité de empresa entiende cómo un sindicato como CCOO, quien supuestamente debe velar por los puestos de los trabajadores, haga estas actuaciones tan graves que ponen en peligro los puestos de trabajo, desprestigiando a la imagen de la empresa, por lo que desde el comité de empresa esperamos que cesen las constantes declaraciones y acoso a la imagen de la empresa".