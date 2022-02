El Ayuntamiento de Adamuz concluirá la próxima semana la construcción de 48 nichos en el cementerio municipal, realizados con fondos propios.

El alcalde, Rafael Ángel Moreno, ha informado a este periódico que «se han construido en dos módulos y el presupuesto total es de 46.472,69 euros».

Asimismo, ha resaltado que «el cementerio es un espacio público muy sensible, donde no hay ideologías, por lo que todos los adamuceños le tenemos el mismo respeto a este lugar, y queremos que esté bien». También ha indicado que al llegar al gobierno «y ser nuestra primera acción» era primordial, por lo que considera que «ha sido un gran reto poder tener capacidad para que nuestros seres queridos puedan descansar para siempre en un espacio digno, donde creo que hemos cumplido en este cometido, por lo que personalmente me siento satisfecho».

Esta ampliación de la capacidad del camposanto adamuceño se ha llevado a cabo a través de una empresa del municipio», concretamente Ediconst. Para ello se invitó a varias empresas y «la adjudicación ha sido a la oferta más favorable, con disponibilidad inmediata de empezar las obras y menor tiempo de ejecución», señala el alcalde.

El regidor adamuceño matiza que la media de fallecimientos a lo largo de los últimos años viene siendo de 50, aunque no todo el mundo se entierra en nichos nuevos, sino con otros familiares, y otros son incinerados».

Así, recalca que «con estos nuevos enterramientos tendremos para al menos un año, pero nuestro objetivo es, en los terrenos que quedan libres en el camposanto, iniciar el procedimiento para construir un bloque para un mayor número de nichos y que en unos pocos años tengamos la tranquilidad necesaria para todos los vecinos y que no vuelva a ocurrir lo que la anterior alcaldesa generó, que no quedaban nichos nuevos para los vecinos que iban falleciendo».

De hecho, este fue uno de los primeros objetivos que se puso el nuevo equipo de gobierno, que presentó la moción de censura a la independiente Manuela Bollero.