La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil Reyes Estrada comparecía públicamente para pedir explicaciones públicas al alcalde, Esteban Morales, sobre “por qué los premios por jubilación contemplados en el acuerdo marco ( y que oscilan entre 10.000 y 30.000 euros) del Ayuntamiento de Puente Genil se les concede a unos trabajadores sí y a otros no arbitrariamente”.

La edil recordó que el acuerdo laboral se firmó en el 2006 por todos los grupos políticos de la corporación municipal “premiando a los trabajadores que anticipaban su jubilación posibilitando así la renovación de la plantilla municipal”. Posteriormente la justicia determinó que estos acuerdos laborales “no eran ajustados a derecho”. El Ayuntamiento de Puente Genil fue apercibido en el 2015 pero el equipo de gobierno socialista no cambió ni una sola coma del acuerdo laboral”. Posteriormente- continuó diciendo – en el 2018, "seis trabajadores municipales se acogieron a ellos, y aunque existía un informe negativo de los servicios jurídicos, se abonaron dichos premios.

Curiosamente, cuatro de esos seis trabajadores eran militantes históricos socialistas o incluso miembros de la Ejecutiva del PSOE de Puente Genil”, apuntó Estrada, quien señaló que posteriormente, en el 2020, otros cinco trabajadores han solicitado acogerse a esta medida, aunque ya no se les ha concedido.

La edil dijo que “el alcalde tiene que responder a muchas cuestiones”, y así esbozó una batería de preguntas. Por un lado, “¿si el acuerdo no se ajustaba a derecho por qué no se suprimió, era porque alguno de los suyos estaba próximos a la jubilación o porque después de 12 años ya tenían la deriva de no hacer nada ni arremangarse , de no actuar y dejar el pueblo como está, manga por hombro?.

Por otro lado, planteó ¿por qué si en 2018 se ejecuta rozando la ilegalidad en el 2020 no se ejecuta con otro trabajador, cuando no había cambiado nada?” .Reyes Estrada- continuó planteando “¿por qué en 2018 cuando nosotros habíamos levantado la voz para decir que uno de los trabajadores era un asesor del PSOE , un cargo de confianza se nos dijo que era un derecho de todos los trabajadores y en el 2020 dejaba de serlo?

En definitiva, apostilló, ¿por qué el equipo de gobierno propicia esta discriminación entre trabajadores?”. En IU “creemos que Puente Genil no puede permitir este tipo de arbitrariedades, esta forma de gobernar privilegiada para unos y discriminatoria para otros, ni creemos que merezcamos la desidia a la que este equipo de Gobierno está llevando el Ayuntamiento”. “Puente Genil se parece cada día más a un cortijo que a una administración pública”, concluyó la concejala.