La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, visitaba este jueves las obras que se están realizando en el hospital de Puente Genil. Acudió acompañada por Pedro Castro, gerente del Área Sur Sanitaria, y los directores de los centros de salud I y II de Puente Genil, así como las concejales del PP Tatiana Pozo y María Delgado.

En concreto, según ha explicado la delegada, se ha dotado de un hospital de día quirúrgico, con 8 camas y sillones “ya que las intervenciones de oftalmología no requieren camas”, y ello ha supuesto “la ampliación en dos camas el área de hospitalización polivalente”. De otro lado, se está interviniendo en el área de urgencias, donde “van a separar pediatría, con circuito respiratorio y no respiratorios y por otro lado, los adultos”.

En total la doble intervención ha requerido una inversión de 265.000 euros. De manera que Botella, manifestó que “se está haciendo la primera obra de importancia en el hospital de Puente Genil desde hace tiempo, por lo que es una apuesta muy seria del Gobierno de Juanma Moreno, que tiene como fin la apuesta de la calidad pública de calidad y universal”. La responsable de sanidad en la provincia trasladó “tranquilidad porque la asistencia sanitaria en Puente Genil tanto hospitalaria como en la atención primaria, está garantizadas”, dijo. Matizó la dificultad que están teniendo “en dermatología, se está cubriendo con la teleconsulta, y no es lo que queremos, por ello estamos buscando a un especialista que contrataríamos desde el minuto uno”. Pero- remarcó- que a día de hoy se siguen manteniendo todas las especialidades médicas que se recogen en la cartera de servicios del Hare tales como anestesia, digestivo, cardiología, cirugía general, ortopedia, traumatología, ginecología, hematología, medicina física y rehabilitación, medicina interna, preventiva, neumología, obstetricia, oftalmología y urología.

Pero “en urología hemos tenido una dificultad y el servicio lo presta un médico que se desplaza de Reina Sofía y en neumología, una baja maternal”. Por lo que esta descripción “es una realidad y las especialidades están funcionando muy bien y no ha habido ninguna reducción en la cartera de servicios desde que se abrió en 2007”.

En relación a la atención primaria, a la que se da cobertura desde el centro José Gallego Arroba y desde el Hare, informó que Puente Genil dispone de 17 médicos en plantilla (9 en el hospital), 4 cupos de pediatría y 5 equipos de médico- enfermeros que atienden las urgencias de atención primaria, “se están cumpliendo los estándares".

Las demandas de la coordinadora local "están poco fundamentadas"

Botella dio respuesta a las demandas de la Coordinadora Puente Genil por la sanidad pública. De un lado, ante el reclamo de que la Junta aumente la plantilla de médicos de familia, según recoge el colectivo en el manifiesto “hay que justificarlo, actualmente la población de Puente Genil no ha aumentado y los cupos de los médicos es razonable y está dentro de la media del área, por lo que no hay una razón de ser”. No obstante “todo se puede hablar, pero de cosas tan serias no se puede hablar de una forma tan poco fundamentada”.

En relación a la cobertura de pediatras, trasladó que de las cuatro plazas de las que está dotada la localidad, tres de ellas están cubiertas “ y un cupo sin cubrir porque es difícil en contratar profesionales para contratar, pero, los otros tres son unos magníficos y muy queridos y que tienen altísima valoración por parte de las familias". En cuanto a la petición de mantener el de radiología de urgencia los fines de semana, la delegada precisó “que nunca lo ha habido", y concluyó "cero reducciones de servicios”. Finalizó su intervención garantizando que “el compromiso del Gobierno de la junta de Andalucía por la salud es incontestable , durante en tres años , con una pandemia y con el magnífico plantel de profesionales hemos llegado hasta aquí con la cabeza alta y satisfechos”. Y por otro lado, reivindicó que se “solucione la falta de médicos, estamos pidiendo al Ministerio de Educación que se amplíe el número clausus de las facultades de Medicina”.