El PSOE de Baena y Albendín "exigirá la retirada de la denuncia interpuesta por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid contra la Denominación de Origen Baena por difundir en la web de la entidad los datos saludables del aceite de oliva virgen extra que se produce en la comarca, según hizo público el consejo regulador de la entidad la pasada semana. Lo harán mediante una moción que presentarán al próximo Pleno de la corporación.

Desde las agrupaciones socialistas califican esta denuncia como “intolerable y reprochable” y no van a “permitir que se ataque al sector del aceite, a los agricultores, a empresarios y trabajadores del campo, por divulgar datos respaldados por la comunidad científica, y que son una evidencia de que nuestro aceite es un aceite de calidad con demostrados beneficios para la salud”.

Con este mensaje de apoyo a la DO Baena, los socialistas insisten en que "es importante que ante cualquier ataque al sector olivarero mostremos nuestra más enérgica repulsa dada su importancia para la economía de nuestro municipio y nuestra comarca”.

Desde el PSOE piden a la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, como máxima representante del Ayuntamiento, que “exija de manera inmediata una rectificación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, al tiempo que reprochan su actitud “cuando el pasado viernes, teniendo ya conocimiento de esa denuncia, guardó silencio”. Critican que la alcaldesa no “aprovechase la rueda de prensa que ofreció ese día para alzar la voz en la defensa del aceite de oliva virgen extra”, prueba inequívoca de que “antes de criticar las denuncias hechas por sus compañeros del Partido Popular, prefirió insultar y atacar a representantes del PSOE en la comparecencia que reconocía que había dejado de ejecutar 8,5 millones de euros del presupuesto municipal”.

Lamenta el PSOE que “la alcaldesa no haya defendido los intereses del aceite de Baena, que es como decir los intereses de la ciudad entera”, a la vez que consideran que los ataques que hace al PSOE “demuestran no sólo que no es capaz de gestionar ni conocer el presupuesto del Ayuntamiento, sino además su impotencia y rabia cuando se hacen públicos los datos que demuestran su desastrosa gestión".

Los socialistas han anunciado que presentarán una moción al próximo Pleno de la Corporación Municipal, para que todos los grupos políticos "se posicionen del lado del sector del aceite de oliva, de los agricultores y trabajadores del campo y de la Denominación de Origen Baena, de manera inequívoca". Esta moción tendrá como objetivo "exigir al gobierno de la Comunidad de Madrid que retire de manera inmediata la denuncia interpuesta y reconozca su error, así como instar a las consejerías de Salud y Agricultura de la Junta de Andalucía que salgan en defensa del sector y pongan en marcha además una campaña informativa de las bondades para la salud del consumo del AOVE que vengan a paliar el daño que se está haciendo con esta denuncia del gobierno de la Comunidad de Madrid".