El concejal de aldeas y agricultura en el Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Guerrero, ha dado a conocer este martes la inversión y nivel de ejecución de las obras de mantenimiento y mejora en 21 caminos rurales de la localidad que ha supuesto una inversión de 171.274 euros, interviniendo sobre un total de 15,8 kilómetros.

Para actuaciones puramente de mantenimiento como las labores de desbroce se han destinado 22.314 euros y el resto, 148.959 euros para inversión. Además, cabe añadir la asignación de 50.000 euros (entre Ayuntamiento y Diputación) destinada al Carril de la Sima. A día de hoy están ejecutadas las obras en el camino de Sarmiento (48.248 euros); en la vía pecuaria vereda Buen Rostro y la señalización y tapado de Carcavas camino de los lagares (6.636 euros).

Han sido terminadas igualmente las actuaciones en camino de la Tajea, Cordobilla, de Puente Genil a la Alameda, de Ribera Baja a San Juan y el camino de Casariche (15.678 euros). Y concluidas también las obras en el camino de los Castellares, de Herrera al Molino Manchego, del confín de la provincia de Aguilar y el de las Vigas (48.306 euros). Están también finalizadas las obras en el camino de Castillo Anzur, la vereda de Fuente Alamo y el camino de las Yegüerizas.

Y en proceso de finalización, según indicó el edil, en el plazo de “dos o tres semanas” estarán terminadas las obras en el camino de San Luis, de Sotogordo, a la Cantera de San Luis y la Molina y la actuación en el camino de Ecija a Puente Genil.

En conclusión, manifestó Guerrero, “una cifra récord en inversiones en caminos rurales”, a lo que añadió que “llevamos dos años con este nivel de esfuerzo para conseguir un Puente Genil cada vez más accesible y cercano”. Unas actuaciones que según indicó son fruto que Puente Genil sea un referente en políticas para fijar a la población al territorio, políticas que ayudan a los agricultores y que luchan contra el reto demográfico y que ponen a las personas en primer lugar”.

De cara al presupuesto del 2022, dijo que “se está negociando la idea es mantener la mayor presupuestaria posible”.

Plan Itínere

El concejal de aldeas y agricultura, Francisco Guerrero ha denunciado que a día de hoy no se ha ejecutado ninguna actuación del Plan Itinere (Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía), que fue aprobado a finales de 2019 por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, del Gobierno Andaluz.

El tema suscitó polémica, ya que Puente Genil fue excluida y no se le asignó la partida prevista de 700.000 euros, hecho que generó debate con la oposición, según denunciaba en su día el PP “el Ayuntamiento de Puente Genil no acreditó la titularidad municipal de los caminos rurales en la solicitud del Plan Itinere. “ Este hecho provocó que el Ayuntamiento interpusiera una demanda judicial, que a día de hoy sigue su curso “, se presentó en el juzgado y estamos esperando a que el juez tome partida en el asunto", apostilló el edil. Mientras tanto- apuntó- “del plan Itinere no tenemos más noticias, se hizo mucha publicidad mucha propaganda , pusieron a los ayuntamientos a funcionar pero, de momento no han adjudicado ningún camino”. De la provincia de Córdoba quedaron fuera más de treinta municipios que la habían solicitado, además de la capital.