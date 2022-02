El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, ha presentado el cartel anunciador del Gran desfile de Carnaval, que está programado para el 27 de febrero. De esta manera y tras el parón por la pandemia sanitaria, “recuperamos la ilusión de volver a las fiestas populares, como algo más que una fiesta”. Y continuó diciendo que el de este año va a ser “el carnaval de la esperanza y de la ilusión”.

El desfile partirá a las 17 horas de la plaza Ricardo Molina, para continuar por la Matallana hasta el paseo del Romeral y finalizar en el Auditorio Hermanos Cuenca (Los Pinos) sobre las 18.30 horas, siendo esta una novedad en relación a las pasadas ediciones. El Ayuntamiento va a recuperar el concurso de disfraces haciéndolo atractivo en premios, ya que se destinarán al mismo 4.600 euros. Se establecen dos categorías (Infantil y adultos), y en cada uno de ellos cuatro premios: individual, parejas, agrupaciones de 4 a 10 componentes y agrupaciones de más de 10 miembros.

Además se habilitan Premios Especiales al disfraz más gracioso, al más elaborado, a los participantes de más y menos edad y al grupo más numeroso. López informó de que un disfraz solo podrá concurrir a una categoría. El plazo de inscripción está abierto hasta el 21 de febrero. De forma presencial se puede presentar en la Casa Ciudadano, telemáticamente mediante la web de transparencia del Ayuntamiento.

El concejal dio a conocer al autor del cartel anunciador, el fotógrafo, Antonio Luis Bascón, quien también es un amante del carnaval y componente de chirigotas carnavalescas. La composición fotográfica representa “dos cosas, de un lado que el carnaval de 2002 se abre paso al de 2021, (no celebrado) , cuyo cartel en el centro de la fotografía está roto”. Y por otro lado- manifestó- “hago honor a las agrupaciones de nuestro pueblo”, recogiendo detalles de los tipos de las mismas como Los maeteros, El conejo asomando de vez en cuando, El Principiante, La Aguja de oro, El Cetro o Yo soy el Rey.

Explicó también que “el membrillo está en el centro entre una montaña de papelillos, coloretes y el pinto de caña". En definitiva, apostilló Bascón, se trata de rendir cuentas a la agrupaciones “por el honor de haber llevado el nombre de Puente Genil a todos lados”.

También dio a conocer el cartel anunciado del pasado “no carnaval”, el de 2021, ya que no se pudo llevar a cabo por la Covid-19. Se trataba de una obra que representaba un armario del que salían tipos de carnaval.

En relación al concurso de chirigotas y comparsas que este año no se ha convocado, el edil explicó que “no es el momento, ya que las agrupaciones no han podido preparar sus repertorios, de manera que la intención es recuperarlo el año que viene, por lo que no está suspendido”.