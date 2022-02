El alcalde de Lucena, Juan Pérez Guerrero, continuará al frente de la agrupación socialista de Lucena, al contar con el apoyo mayoritario de la militancia, con el 94,64% de los votos emitidos, renovando así la secretaría General de la Comisión Ejecutiva de Distrito presentada en su candidatura. Tras la votación se proclamó la nueva Comisión Ejecutiva de Distrito del PSOE-A de Lucena, que está compuesta por María Teresa Alonso Montejo como presidenta, y como secretario general, Juan Pérez Guerrero.

Los militantes socialistas lucentinos acudieron la noche del jueves a la sede de la agrupación donde tuvo lugar la votación para la elección de la Comisión Ejecutiva de Distrito y la Secretaría General. La jornada comenzó con la exposición por parte del secretario general del PSOE-A de Lucena, Juan Pérez Guerrero, de la memoria de gestión de la comisión ejecutiva saliente y su posterior debate y votación en asamblea extraordinaria, contando con el apoyo unánime de todos los asistentes. Las comisiones ejecutivas de las agrupaciones locales se renuevan cada cuatro años y son el órgano ejecutivo de la agrupación que, dividido en diferentes áreas, trabaja para marcar la estrategia política del partido, su dinamización y propone iniciativas que “servirán para avanzar hacia una ciudad +Próspera, +Feminista, +Europea, +Cultural, +Accesible, +Igualitaria, +Participativa, +Progresista…”.

En esta misma jornada, se llevó a cabo también la elección de los/as delegados/as que formarán parte del Comité Provincial del PSOE-A de Córdoba, resultando elegidos Aurora Viso y Francisco Algar como representantes de la Agrupación del PSOE de Lucena.

En Villafranca y Pedro Abad

Carlos Hidalgo ha renovado como secretario local de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE-A de Villafranca. Tras la votación, dio las gracias “a los militantes que han vuelto a confiar en mí, votando mi candidatura por unanimidad”. Hidalgo agradeció a los que le acompañan en esta etapa, indicando asimismo que espera no defraudarles, “porque hay mucho el trabajo por delante para seguir haciendo de Villafranca un municipio referente en toda la provincia”. Apostilló que “seguiremos trabajando por un pueblo mejor para todos, siendo esta es la razón de ser del Partido Socialista”.

Juan Antonio Reyes ha sido elegido secretario local del PSOE en Pedro Abad, sustituyendo en el cargo al actual senador socialista Alfonso Muñoz, quien a finales de 2010, poco antes de las elecciones de mayo de 2011, fue elegido como tal. Comenta que “desde entonces a hoy he crecido políticamente mucho, aprendido lo que es pertenecer a una organización, conociendo los verdaderos ideales socialistas y progresistas, descubierto a personas que me han aportado mucho en todo este tiempo, y compartido experiencias y vivencias de las cuales me siento muy afortunado”.