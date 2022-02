El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno (PSOE-Cs) ante "la necesidad urgente de un Presupuesto para el 2022, para que nuestro pueblo se suba al carro de la creación de empleo".

Las declaraciones las hizo tras conocerse los últimos datos del empleo en la localidad, puesto que "mientras que en la provincia el paro baja en seis puntos, aquí la bajada no llega ni a la mitad". Unas cifras que colocan a la provincia de Córdoba como "la segunda con menos paro de Andalucía". Al respecto, la valoración de Sánchez es que "algo tendrá que ver la subida del salario mínimo interprofesional y las políticas de nuestra compañera en el Ministerio, Yolanda Díaz".

Ante estos registros del paro, el portavoz de la formación de izquierdas incidió en "la negociación urgente con la oposición para concretar el presupuesto". Un proceso que, de no iniciarse ahora, "que estamos en febrero, cuando lo traigan puede ser marzo y no se haría efectivo hasta abril", dijo, y añadió que "no está Puente Genil para dormirse en los laureles". Por ello, manifestó que "Puente Genil necesita un presupuesto que defina un modelo claro de ciudad y desde Izquierda Unida ponemos sobre la mesa unos aspectos claves". En este sentido, informó de los ejes que su formación política defiende, de cara a su reflejo en el documento presupuestario 2022.

Recuperar el proyecto de Campo Real

Así, trasladó "la apuesta por la agroalimentación para crear empleo, y el apoyo al comercio local". Por otra parte, propone "la recuperación del proyecto de Campo Real y el apoyo a todo el sector de la iluminación artística, pero con todas las empresas que crean empleo". Para IU, es fundamental resolver "el problema de acceso a la vivienda y la degradación de los barrios, hay que apostar por la promoción municipal de la vivienda", dijo el portavoz. Recordó que "aún seguimos sin la revisión del Plan General de Ordenación Urbana", y lanzó la idea de "recuperar las zonas verdes degradadas, hacer un bosque fluvial en la Isla del Obispo y Llanos del Cristo que sea una zona de recuperación hacia el río".

También, apuntó como otro de los proyectos que defienden desde IU "la conexión del casco urbano del Garrotalillo con el cementerio mediante una pasarela, y el sendero que una la Laguna de Tíscar con Puerto Alegre". Y como temas centrales, en la negociación con el Gobierno, estarán “el modelo de gestión pública del servicio de aguas y de iluminación”. Sánchez concluyó diciendo que estos apuntes son un avance de los planteamientos de IU de cara a la negociación del presupuesto municipal, que "desarrollaremos según avancen las negociaciones", apostilló.