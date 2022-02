La vista oral contra 15 acusados por el caso del camino de Torilejos, en Posadas, que se ha celebrado este jueves en la sala 20 del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba se ha aplazado hasta el 16 de junio por incomparecencia de tres de los acusados, dos por covid y otro por imposibilidad de contactar con él su abogada. Los acusados deberán comparecer de nuevo el 10 de febrero para recibir la citación para el próximo juicio. La jueza ha propuesto a los letrados las fechas de 16,17, 21 y 24 de junio o 1 de julio para celebrar el juicio.

Los 15 vecinos de Posadas están acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad utilizando armas u otros instrumentos peligrosos, tres delitos de lesiones, siete faltas de lesiones y un delito de daños en bienes públicos, así como un delito de hurto supuestamente cometido por uno de los procesados, todo ello tras resultar heridos diez guardias civiles en una protesta en defensa de un camino público en una finca del municipio cordobés de Posadas. Los hechos ocurrieron en el 2007, han pasado 15 años, y ya hubo un aplazamiento del juicio el 14 de septiembre del 2021, al parecer por no funcionar bien los medios acústicos en la sala.

Además, está pendiente la resolución de un recurso de reposición por recusación a la jueza interpuesto por el letrado y acusado José Manuel Muñoz. Muñoz ha explicado a este periódico al finalizar la vista que interpuso un escrito de recusación el 3 de enero y el 14 de enero fue desestimado por haber pasado el plazo previsto. Ante ello, interpuso un recurso de reposición para el que se le dio tres días para que los demás abogados que intervienen en el juicio contesten si quieren adherirse al recurso, plazo que vence este viernes. Según Muñoz, interpuso dicho escrito de recusación porque en una vistilla de letrados previa al primer juicio, la jueza les dijo que "no entendía cómo se había llegado a esto, que teníamos que haber llegado a un acuerdo de autoinculpación". Este acusado que es su propio letrado insiste en que "cuestiona la imparcialidad de la jueza que no me admite su recusación por decir que han pasado más diez días desde que aduzco que dijo eso delante del resto de letrados. Y que yo reproduje luego en vista abierta delante del resto de encausados y sus letrados".

Por su parte, el letrado asesor del Ayuntamiento de Posadas, José Tomás Pérez Villar, ha explicado a este periódico que ha pedido a la jueza una valoración sobre la documentación de naturaleza administrativa que el Consistorio ha aportado y que acredita la naturaleza pública del camino al que un particular puso una valla. "En esta fase es fundamental que se considere dicha documentación administrativa porque eso cuestiona un delito de atentado", ha manifestado el abogado. En esta documentación se aportan sentencias, dictámenes periciales y otros documentos.

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas que suman 40 años de prisión y multas que ascienden a 67.500 euros para los 15 acusados de participar en una concentración para la defensa del carácter público del camino Los Torilejos, ubicado en una finca de la localidad cordobesa de Posadas, en la que resultaron lesionados 10 agentes de la Guardia Civil.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del día 14 de septiembre del 2007, cuando un grupo de colectivos y vecinos de Posadas, entre los que se encontraban los acusados, acudieron a las inmediaciones de la finca para realizar la concentración con tal de "defender, como en otras ocasiones, el carácter público del camino de la misma, denominado Los Torilejos".