El Pleno de Puente Genil ha aprobado, con los votos a favor de PSOE e IU y en contra de PP y Cs, la moción presentada por los dos primeros partidos en la que rechazan la creación de la macroárea sanitaria en el sur de la provincia.

El acuerdo insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "iniciar un gran acuerdo sobre la sanidad pública en Andalucía y a readmitir y cubrir las plazas de los sanitarios despedidos hace solo dos meses, así como a recuperar la atención presencial en atención primaria". También pide a la Consejería de Salud y Familias que mantenga un diálogo con sindicatos, asociaciones profesionales, plataformas ciudadanas y de personas usuarias de la sanidad pública en la provincia, y a la población representada por las alcaldías de los municipios afectados, para reconsiderar la creación del área sanitaria Sur de Córdoba, para reconsiderar la decisión hasta el momento tomada de crear una gran área sanitaria en el Sur de Córdoba, de igual modo que se ha procedido en Andújar y su nueva área sanitaria".

Asimismo, solicita que se "garantice la cobertura de las distintas especialidades médicas en Puente Genil, ofreciendo a sus profesionales contratos estables y duraderos que faciliten a nuestro municipio ser destino profesional para personal sanitario y a seguir manteniendo al Hospital Reina Sofía de Córdoba como centro de referencia para los vecinos de Puente Genil".

El "modelo de Ayuso"

El portavoz del PSOE, José A. Gómez, afirmó que "se invierten 54 millones de euros más, pero en la sanidad privada, es el modelo de Ayuso". El edil socialista preguntó por qué "los sindicatos están llamando a la manifestación el 19 de febrero por la sanidad pública, si supuestamente han estado con el Gobierno para la nueva reestructuración". Al mismo tiempo, les pidió que "se pongan del lado de los ciudadanos y no de su partido". Sobre la ambulancia que pierde Aguilar de la Frontera, dijo que va a perjudicar a Puente Genil, porque la base estará en esta localidad y dejará de prestar asistencia mientras tenga que dar cobertura a un servicio del municipio contiguo.

Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, aseveró que "se amplían a 17 ambulancias, ¡habrá que ver el pliego de condiciones!", al tiempo que aseguró que "de las 10 ambulancias que hay de transporte se quedarán en 5, y eso es lo que va a ocurrir cuando quiten la de Aguilar". En última instancia, el regidor preguntó a los ediles populares que "por qué nos rehúye el consejero a los 12 alcaldes de la Campiña, nos tiene que escuchar".

La "crónica de la falsedad e impostura"

El portavoz del PP, Sergio Velasco, rechazó los argumentos de los firmantes de la moción y la calificó como "la crónica de la falsedad e impostura, y es especialmente grave en una situación de explosión de contagios que ha sobrecargado la atención primaria". Para el PP, la izquierda "utiliza el miente, que algo queda, y van a llegar con esto hasta la jornada de reflexión de este año electoral".

De otro lado, Jesús David Sánchez (IU) añadió que todo esto se lleva a cabo "sin que se hayan llevado a cabo políticas para solucionar los problemas derivados de la difícil cobertura de especialidades sanitarias en Puente Genil, donde seguimos sin ver cubierta la atención que se anunció en pediatría; y otras como dermatología, neumología, oftalmología, urología y estomatología, o no se prestan actualmente o han ido en detrimento".

El portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Moreno, dijo que "no sé si es porque estamos en año electoral o porque no hay un pleno conocimiento de para qué han servido las agencias sanitarias andaluzas y por eso no comprendo la moción". Moreno explicó que "estas bolsas de trabajo se han gestionado de forma distinta, eran unos organismos paralelos y este Gobierno lo que ha hecho es reestructurar la difícil labor y poco popular". En relación a la falta de especialistas, dijo que "no están porque no hay".