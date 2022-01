El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, afirma que la provincia de Córdoba se la juega tras el estudio que ha hecho público el gobierno de Sánchez en el que hay un tramo en el valle del Guadiato que no es autovía sino una carretera de doble sentido. Afirma que la conversión de la N-432 en autovía “debe ser completa” y añade que estos días los dirigentes socialistas cada uno dice una cosa cuando lo primero “es que diga el gobierno de la nación si hay autovía”. En su visita a Baena, señala que el PP solicitó que se celebrase la mesa de la autovía en la Diputación de Córdoba y lo ha hecho tras cinco años sin reunirse. En ella se ha acordado presentar alegaciones y el PP “va a estar en esa unidad para defender las alegaciones para que sea una autovía completa”. Añade que la reivindicación se puede hacer con cortes de carretera o manifestaciones “como hacía el PSOE, pero nosotros no somos así, planteamos una política para adultos y vamos a estar con esa alegaciones porque es el momento de la unidad de la provincia”. Aunque afirma que si no son atendidas las alegaciones “vendrá otra fase en esta historia tan larga”. Insiste en que el informe del Gobierno lo que ha hecho “es enterrar la autovía y con las alegaciones vamos a ver si podemos salvarla”. Para ello Molina, que ha estado acompañado también por la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, y el alcalde de Castro, Julio Criado, espera que haya un “compromiso claro” por parte del PSOE.

Convocan una marcha lenta de vehículos en el Guadiato en reivindicación de la A-81 Por su parte, Andrés Lorite, aseguró que el PP viene trabajando de una forma coherente y constante por este proyecto, “nosotros no somos de sacar pancartas ni de hacer recuento de muertos”. Recordó que el PP en 2011 incluyó la autovía en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y ahora “vienen a dar al traste con la autovía, el gobierno de Sánchez le dice a la provincia que Córdoba se queda sin ver convertida en autovía la N-432 “. Insiste en que no existe en España “una autovía a trozos”, por lo que pide “unidad de acción”, que esa reacción social unánime de otros momentos “la traslademos al ámbito institucional”. Que a través de ese trabajo serio se realicen las alegaciones y “pidamos al gobierno de Sánchez que rectifique el agravio que le hace a la provincia de Córdoba y cambie lo que dice el estudio y haga que la N-432 se pueda convertir en autovía y se culminen los anhelos de la provincia”. Lorite se muestra sorprendido porque la subdelega del Gobierno “se ha escondido” y los presidentes de la mancomunidad del Guadajoz, los Pedroches o el Guadiato “no han dicho nada”. Por último, pide a los dirigentes socialistas que actúen con firmeza, que “por una vez actúen intentando ir unidos en algo tan determinante para el futuro de nuestra provincia” como es la conversión en autovía de la carretera N-432. Insiste en que es un momento “crítico en el que nos la jugamos y desde luego no vamos a aceptar otra solución que no pase por ese Plan de Infraestructuras, Transporte y vivienda” y que la N-432 en su “integridad” se convertirá en autovía.