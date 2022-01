La oferta que el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba llevará a partir de este miércoles a la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FItur) se centra, sobre todo, en las propuestas que cada una de las mancomunidades ha elaborado parta la promoción de sus respectivos territorios, de cara a recuperar la actividad tras el largo periodo de pandemia que se viene padeciendo.

La vicepresidenta del Patronato, Dolores Amo, junto a la diputada de Turismo, Inmaculada Silas, ha presentado lo que será la presencia de la provincia en la feria madrileña, asegurando que el periodo de caída de la actividad ocasionado por la pandemia ha servido para reflexionar sobre cuáles son los objetivos prioritarios, en el ámbito turístico, de la provincia de Córdoba, y cómo presentar el producto.

Al respecto ha señalado que, dadas las circunstancias, la oferta de Córdoba se centrará en demostrar que es un destino seguro y cercano, donde no hay aglomeraciones y una oferta variada, que viene dada por la riqueza de los pueblos en cuanto a oferta histórica, patrimonial, cultural, medioambiental o gastronómica, entre otras.

Por otro lado, Amo ha mostrado su desacuerdo con la participación del Ayuntamiento de Córdoba en un estand independiente del del patronato, porque considera que en esta materia hay que seguir trabajando unidos, como se ha hecho hasta ahora. A juicio de Amo, "la unidad debe ser mayor, pero eso no quita que dentro del patronato no se cuente con la capital como uno más de sus integrantes y, aunque no estemos de acuerdo, respetamos el derecho de cada entidad a tener la presencia que considere oportuna".

Por su parte, Inmaculada Silas fue enumerando las propuestas de cada zona de la provincia en la feria, de modo que el jueves, día 20, se presentará la tercera edición del programa de actividades Córdoba singular, para dar paso a la Mancomunidad de la Subbética, que presentará su nueva web y la campaña de marketing Cada mes una emoción.

Más tarde se presentará la iniciativa Córdoba 360, que ofrecerá una panorámica distinta de los pueblos de la provincia por medio de un contenido inmersivo de 360 grados. Asimismo se dará a a conocer el octavo congreso internacional científico de turismo cultural y la Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este presentará su campaña Guadajoz Singular. Para dar paso a la comarca del Guadiato, que centrará su oferta en el territorio Start Light y la zona de especies protegidas de aves.

El viernes, día 21, corresponderá el turno a la Mancomunidad de la Campiña Sur, con un especial peso de la Ruta Andalusí, el certamen de cortos de la Subbética. Habrá lugar el viernes para la presentación de Córdoba Ecuestre, así como del libro Miradas que nos hablan.

Por ultimo, el Valle del Guadalquivir centrará su promoción en la variedad de su oferta, tanto en los eventos que se van a desarrollar a lo largo del año.

El expositor de Córdoba ocupará 300 metros cuadrados dentro del pabellón andaluz.