El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, no concibe otra posibilidad para el futuro de la N-432 que el de ser autovía. Esa es la premisa con la que se ha presentado en la reunión de la parte cordobesa de la Mesa por la A-81 que se está celebrando en el Palacio de la Merced.

A ella han acudido representantes de todos los municipios por los que pasa la citada vía tanto del norte como del sur de la provincia, aunque el objeto del encuentro es consensuar las alegaciones al estudio del tramo que discurrirá entre Badajoz y Espiel.

Al respecto, Ruiz ha indicado que, pese a las críticas del PP, hay que valorar que se ha puesto en marcha una iniciativa que el gobierno popular dejó caducar, en lo que a estudios e informes previos se refiere. Sobre la polémica generada acerca de la propuesta de que desde Zafra hasta Espiel la vía sea una carretera convencional, el presidente de la Diputación ha señalado que a eso sólo se refiere un párrafo de unas de las opciones, que además no reúne las condiciones y que vincula la conversión en autovía al número de vehículos que la transitan, algo que no es vinculante, a juicio de Ruiz, que se ha mostrado favorable del la opción número 2 porque resuelve algunas dificultades, sobre todo medioambientales de otras propuestas. Ruiz ha dado "la bienvenida al PP a esta mesa sobre la que votó en contra en el momento de su constitución".

Por su parte, los alcaldes afectados tienen distintos puntos de vista sobre el asunto, pues mientras José Fernández (Espiel) se muestra más interesado en la parte del proyecto que unirá su pueblo con Córdoba, porque eso sería conectar su municipio con las demás autovías y una vía de desarrollo para su pueblo y desea que no se demore otras dos décadas, otros como el de Belmez, José Porras, se muestra preocupado por la parte del estudio que se refiere a carretera de doble sentido, sobre lo que ha señalado que "no es lógico ni razonable" y ha anunciado que mañana se tomarán decisiones al respecto en la reunión que se celebrará en Llerena entre los alcaldes de la Plataforma A-81. Y ha señalado que las actuaciones que se lleven a cabo, que no las descarta, sean muy "conjuntadas".

Por su parte, el presidente del GDR del Guadiato, José Ignacio Expósito, ha asegurado que lo del trazado de carretera de doble sentido es cuestión de interpretación, pues, a su juicio, en todo momento se habla de autovía. Y señala que de la reunión de hoy "lo que hay que sacar es lo que nos une, que es la necesidad de la cohesión del territorio y el desarrollo económico y el hecho de que se hable es señal de que el asunto está sobre la mesa".

Por su lado, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha indicado que el objetivo siempre ha sido y debe ser el de la conversión en autovía.