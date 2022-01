El diputado cordobés y portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha hecho un llamamiento este lunes a la sociedad cordobesa y a las instituciones a movilizarse para que el Gobierno atienda “una necesidad histórica” de la provincia, que es la conversión de la N-432 en autovía, que el Gobierno de España ha desestimado, lo que constituye, en su opinión, un “hecho determinante, preocupante y grave”. Ha insistido Lorite en que “estamos ante un no a una aspiración histórica y justa de la provincia y este es el mensaje que el gobierno de Sánchez le da a la provincia. No a ese anhelo, por un criterio economicista y sin ninguna sensibilidad social”.

Y ante ello, ha manifestado el diputado popular en rueda de prensa este lunes, “todos los representantes del PSOE en la provincia están desaparecidos ante este gravísimo atropello a los intereses provincia”. Cuando se cumple un mes de la aprobación del estudio informativo de la autovía entre Badajoz, Córdoba y Granada y una semana desde que se publicó en el BOE, Lorite ha echado en falta el pronunciamiento de la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela; del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y de las mancomunidades del Guadajoz y Los Pedroches, principales afectadas.

Ahora se abren 30 días de alegaciones y "pido que Córdoba se movilice para que el gobierno atienda esta necesidad histórica, una movilización para defender nuestros intereses, futuro y derechos y obligar al gobierno a que rectifique y podamos tener esa autovía A 81. Es el momento de actuar y reivindicar", ha reclamado Lorite.

El diputado popular ha lamentado profundamente que el Gobierno haya descartado de una forma tajante la conversión en autovía de la N-432. Esa es la conclusión que se extrae del Estudio Informativo aprobado por el Gobierno que plantea la denominada Alternativa C-2, un corredor en el entorno geográfico de la actual N-432 con cierta afección ambiental salvable en los referido a los espacios protegidos de la Red Natura 2000 en el entorno de Llerena. Una vía que partiría de la circunvalación de Badajoz en consonancia con su PGOU, y conectaría con la A-5. Desde ahí, se desarrollaría con sección de autovía hasta el enlace oeste de Zafra. Desde Zafra a Espiel lo único que se plantearía, por la escasa densidad del tráfico, sería una única calzada que se utilizaría para los 2 sentidos de circulación, planteándose sine die una ulterior culminación de la vía de alta capacidad. Señala Lorite que tal decisión “se justifica en base a estudio de rentabilidad coste beneficio”. En su opinión, “es inaceptable que se use coste beneficio para anular los anhelos d toda una provincia en infraestructuras”. Pero también se basa en la escasa densidad de tráfico entre Zafra y Espiel, “pero menos va a haber con esta decisión”.

Elevada siniestralidad

El diputado popular ha asegurado que para el PP, “la A-81, la autovía Badajoz-Córdoba-Granada, ha sido, es y sigue siendo una infraestructura fundamental para vertebración territorial del sur de la península y de la conexión con el sur y Portugal”. El diputado popular ha insistido en que esta autovía es “un elemento de cohesión social, sería una inversión que daría impulso económico a zonas deprimidas de la provincia, como la comarca del Guadiato, y sería un ariete contra la despoblación. Tener conectividad es tener una política clara contra la despoblación de las zonas rurales y en concreto del Guadiaro y Los Pedroches”.

Además, considera que “es una urgencia esta inversión en términos de seguridad vial porque es una de las carreteras de la red nacional con mayor siniestralidad y mayor número de puntos negros”.

Siempre que el PSOE ha tenido la responsabilidad de gobernar ha evitado la ejecución de la A-81”, ha censurado Andrés Lorite, quien ha recordado como el PSOE en la Junta de Andalucía hizo caducar el procedimiento de evaluación del impacto ambiental en 2014 y provocó su archivo por no atender a sus funciones y competencias. Por si fuera poco, en 2006 en el periodo de consultas del proyecto, la consejería emitió un informe desfavorable a la construcción de la autovía por afectar a la conservación de los valores naturales de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 afectados por el mismo. En 2011 el Ministerio de Medio Ambiente reclamó documentación complementaria para considerar nuevas alternativas, pero esos informes nunca se realizaron y el 12 de junio de 2014 se produce la caducidad del expediente y su archivo. “Este ha sido el interés del PSOE en sacar adelante la autovía A-81, obstaculizar, ocultar y dejar morir el expediente”, afirma Lorite.

En cuanto a las cuantías en los presupuestos para llevar a cabo la reconversión de la N-432, ha explicado que el Gobierno del PP ten los PGE consignó más de 3 millones para esta actuación y "después, cero euros ejecutó el PSOE". En el 2021, el Gobierno de Sánchez "recorta y solo consigna 500.000 euros y ahora en el 2022 solo 300.000 euros". Es decir, "en lo económico también el PSOE ha abandonado el proyecto".

Alternativa 0

En cuanto a la llamada Alternativa 0 que recoge el estudio informativo, el portavoz de Transportes argumenta que eso supondría no desarrollar ninguna actuación en materia de nueva infraestructura. Pero al mismo tiempo el estudio expone textualmente que "Desde el punto de vista de estrategia nacional en materia de inversión, la autovía Badajoz-Córdoba-Granada, de la que forma parte el tramo Badajoz-Espiel es una de las “Actuaciones interurbanas de altas prestaciones” previstas en el PITVI, Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024´. “Esto implica que la alternativa 0 no estaría prevista en este plan, es decir, el PITVI obliga a actuar en cuanto a la realización de una vía de alta capacidad, porque la ministra Ana Pastor incluyó en el PITVI la A-81, y es por ello que no puede plantearse la Alternativa 0 como solución”, ha expuesto el diputado y añade, “al verse obligado por un Plan, el Gobierno ha de plantear una autovía y hace eso tan raro de realizar una carretera convencional para en un futuro inconcreto culminar la autovía, cosa que sabemos que nunca llegará”.