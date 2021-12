El último pleno del año en Puente Genil se ha celebrado de forma telemática presidido por el alcalde, Esteban Morales, quien se encuentra confinado por covid-19. En la sesión el portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, se interesó por las necesidades de la plantilla de la Policía Local denunciadas por los representantes sindicales, preguntando al equipo de gobierno si existe un plan para responder a la alta afluencia de personas en Navidad o si, por el contrario, "se van a seguir dedicando a agentes a labores que no son su cometido". Se refería con ello Sánchez a que "no se han podido tomar medidas por la falta de agentes en un evento en el que se superó el aforo". El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, José A. Gómez, informó que "desde la jefatura se ha solicitado el refuerzo de agentes en la calle y que se viene haciendo desde el 15 de diciembre", de cara a la Navidad.

Por su parte, Esteban Morales precisó que, conscientes del problema, "hacemos la queja a la Subdelegación porque, ante la escasez de Guardia Civil, no contamos con apoyo suficiente”, recordando asimismo que "la seguridad ciudadana no es solo competencia de la Policía Local". "Estamos a punto de terminar el proceso selectivo para adjudicar cuatro plazas más de agentes de Policía", añadió el alcalde.

En la sesión, que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, se aprobó por unanimidad el cambio de finalidad de la aplicación presupuestaria, por una cuantía superior a los 80.000 euros. El portavoz de IU se interesó por los motivos por los que esta asignación, prevista para el traslado del mosaico Nilótico, no se va a llevar a cabo, a lo que fue respondido con que "aún no se han terminado los trámites", por lo que parte de la asignación se ha destinado para la iluminación y montaje del mercado navideño y otra para reposiciones en el cementerio municipal.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Sergio Velasco, planteó en el turno de ruegos y preguntas si se había cursado a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la solicitud de reductores de velocidad en la A-318 a la altura del cruce de la Cañada de la Plata. En este sentido, Morales dijo que se habló de ello con la delegada territorial, y "entiendo que lo habremos hecho". Completó la información el portavoz socialista, José Antonio Gómez, dando a conocer que el 13 de agosto se había cursado la petición. Por otro lado, Velasco trasladó una queja de vecinos en relación a la escalera que hay entre el mercado de abastos y el bar Jamón, donde al parecer se han producido varias caídas, por lo que "rogamos alguna medida para que no resbalen tanto". El alcalde dijo que "no tenemos constancia de que haya habido quejas, pero veremos la posibilidad de algo para que no sea resbaladiza".

Ante la pregunta del PP sobre la posibilidad de establecer un gran aparcamiento junto al colegio Castillo Anzur, el alcalde indicó que "se está utilizando para aparcar, sin ningún tipo de problema", y añadió que "en feria lo que se hace es limpiar los rastrojos". También solicitó a todos los grupos apoyo a los regantes de la Comunidad del Genil-Cabra que han solicitado riegos de emergencia para sacar adelante una serie de cosechas y disponer de unos mínimos de agua. Morales dijo que "nosotros (PSOE) nos sumamos a la petición, ya que estamos ante emergencia por la sequía".

Por último, Velasco le rogó "por la oportunidad de que se instale el quinto contenedor, si no que se construya en Puente Genil una planta de compostaje”. El alcalde informó al respecto que "no tenemos ningún informe en contra, es decir, si es viable se solicitará esta planta, se hará al igual que el resto de peticiones de la convocatoria, y esperamos a ver lo que nos dicen los técnicos".

La concejala de IU Reyes Estrada preguntó en relación la nueva Ley de residuos "si se ha descartado el compostaje de la materia orgánica en Puente Genil", a lo que Morales respondió que "se está trabajando para aprovechar la oferta de la convocatoria".