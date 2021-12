El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Baena, ha investigado a dos personas que se encargaban de la custodia de una yegua. El animal fue hallado muerto en el término municipal de Cabra. Las primeras hipótesis apuntan a un estado de desnutrición severo.

Los agentes del Seprona, tras tener conocimiento de la existencia de una yegua en mal estado en una finca agropecuaria de la localidad de Cabra, procedieron a inspeccionar dicha finca el pasado 11 de octubre, Durante la inspección, acompañados por las personas a cuyo cuidado se encontraba el animal, se observó la falta de higiene, con acumulación de heces alrededor, falta de agua y comida. No existía ningún comedero cercano.

El animal presentaba delgadez extrema y deshidratación

Tras una primera comprobación visual del equino, se observó que el mismo no tenía suficiente acumulación de grasa corporal y que presentaba una posible enfermedad cutánea en la pata trasera derecha, para la cual no recibía tratamiento veterinario alguno. La delgadez extrema y deshidratación, la falta de condiciones higiénicas, sanitarias y alimentarias adecuadas, así como no estar bajo la revisión veterinaria obligatoria, eran síntomas clave del estado de abandono del animal por sus cuidadores y responsables.

Por parte de los agentes se realizaron las correspondientes actas denuncias a la espera de que los propietarios cambiaran la situación del animal.

Tras realizar en días posteriores otra inspección en las instalaciones de la ganadería para ver la evolución y estado del animal, así como comprobar la medicación que el veterinario le hubiera podido proporcionar, los agentes hallaron a la yegua muerta. Ante ello, se procedió a la investigación de dos personas como supuestos autores de un delito de maltrato animal.