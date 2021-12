Ante la interrupción de la circulación ferroviaria en la vía de ancho convencional a kilómetro y medio de la Estación de Posadas en dirección Sevilla, por el arrollamiento de una persona a las 7.40 horas de este jueves por el tren Media Distancia Sevilla-Jaén, Renfe ha activado un servicio alternativo de transporte para los pasajeros de los trenes con circulación prevista entre Sevilla Córdoba y Jaén.

Así lo ha anunciado Renfe en un comunicado, precisando que ha activado el protocolo de actuación establecido para estos casos, "dando aviso a servicios de emergencia y cuerpos de seguridad, que en estos momentos se encuentran en la zona, junto a la autoridad judicial", de manera que, "una vez autoricen a reanudar el servicio, el tren que se encuentra detenido en el punto de la incidencia, podrá continuar la marcha".

Para el resto de trenes que tenían previsto su paso por el punto de la incidencia se ha establecido el mencionado plan alternativo de transporte, que en el caso del Media Distancia Sevilla-Jaén de las 8,41 horas se realiza por carretera para el trayecto Posadas-Córdoba y en tren el resto del recorrido.

En cuanto al Media Distancia Córdoba-Sevilla de las 9,08 horas, los viajeros han sido encaminados a otro tren de alta velocidad, para realizar el trayecto completo Córdoba-Sevilla, y se han ofrecido medios alternativos por carretera para los clientes con destino a estaciones intermedias.

En cuanto al suceso en sí y según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación abierta, la persona arrollada por el tren, que ha fallecido en el acto, es un varón de edad aún no precisada, habiéndose determinado que accedió a la vía en un punto no autorizado de paso, a la salida de la estación de Posadas, investigando la Guardia Civil en el lugar de los hechos las circunstancias en qué se produjo el acceso del fallecido a la vía por una zona no habilitada para ello y su muerte por arrollamiento.