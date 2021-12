El concejal delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Lucena, José Pedro Moreno, junto a Enrique reyes del Coro Elí Hoshaná y el hermano mayor de de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído han informado del amplio cronograma de actividades programadas de cara a la presente Navidad y del que ha destacado la “Zambombá” de este sábado en el barrio de Santiago y el de concierto de Año Nuevo, el día 2 de enero, a cargo del Coro de Cámara Elí Hoshaná.

Respecto a la actividad del sábado, Moreno ha informado que varios grupos amenizarán la tarde, entre las 16 y las 19 horas, cantando villancicos en torno a una gran candela. Un evento que contará con servicio de barra y gastronomía a cargo de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Salud al objeto de recaudar fondos para distintos proyectos relacionados con su cincuenta aniversario fundacional.

El edil de Fiestas también ha destacado que la Ruta de Belenes se desarrollará los días 20, 21, 27 y 28 entre las 18 y las 20 horas con punto de encuentro en el Poblado Navideño de la Plaza Nueva y que incluye guía acompañante para realizar la visita a los 16 belenes participantes. Moreno también ha dado cuenta del concierto de la Sociedad Didáctico Musical Banda de Música de Lucena en el barrio de Santa Teresa, del concierto del Coro del Conservatorio el domingo 19 en el Convento de Madres Agustinas y la puesta en escena de El Cascanueces el día 21 en el Palacio Erisana.

Enrique Reyes, presidente del Coro de Cámara Elí Hoshaná se ha referido al concierto de Año Nuevo que tendrá lugar el día 2 de enero a las 20,30 horas en el Palacio Erisana y que bajo el título de Viva la Vida pretende ser un homenaje las víctimas de la pandemia de Covid 19. Un concierto compuesto por 14 canciones que marcaron una época, los años 60, con temas populares como Stand by me que interpretó Ben E. King, los 70 con Imagine de John Lennon, She´s always a woman de Billy Joel o Eres Tú de Mocedades. También, cómo no, los años 80 con Gracias por la Música de Abba, Time after time de Cindy Lauper y canciones tan actuales como Viva la vida de Cold Play o Say Something de Cristina Aguilera. Un concierto totalmente novedoso y original que esta agrupación musical empezó a montar en el confinamiento realizando ensayos online, con la ilusión y la esperanza de volver a reunirse y poder compartirlo con todo el público.