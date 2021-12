Hacer felices a los demás puede ser una de las mayores satisfacciones del ser humano y sería el pensamiento de la persona que, desde el pasado día 1 de diciembre, está regalando en Fuente Obejuna décimos del número 87.884 que, si fuera el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad, aportaría 400.000 euros a cada uno de los beneficiarios, entre los que se encuentran varios vecinos, los trabajadores del mercado municipal, los de una ferretería o el C.D Fútbol Base Mellaria.

Como en el anuncio

Entre ellos también está el lotero de la administración número 1, Tasio García-Retamero que, al entrar es su despacho, encontró un sobre en el suelo con la frase “para mis loteros favoritos”. Enseguida pensó que sería un detalle de algún agraciado en un sorteo pero, cuando comenzaron a aparecer sobres con el mismo número se dio cuenta de que era algo realmente insólito “no sé de dónde puede venir esto, pero tiene similitud con el anuncio de la lotería”, afirma Tasio, quien a pesar de contar con un décimo prefiere “que toque el 15.649 que es el abonado del pueblo, porque está muy repartido y beneficiaría a muchas familias”, después, recapacita y afirma “sí, el abonado que sea el gordo y el 87.884, el segundo”.

Una de las afortunadas de esta persona anónima es Susana García. Ella, el pasado día 1 encuentra el sobre en el buzón de casa y rápidamente piensa que es su hermano Manolo “que ha cobrado y me lo ha regalado”, cuando descubre que no es así, llama a su madre y ésta le dice “si vienes todos los días a verme, Susana, yo te lo hubiera entregado en la mano”. Después de hablar con ellos “decido hacerlo público para dar las gracias a la persona que me lo ha dado, ya que no puedo hacerlo personalmente porque no lo conozco” y es a partir de entonces, cuando comienzan a conocerse los demás beneficiarios. Susana piensa que alguien les ha querido ayudar debido a que sus padres pasaron por una situación complicada no hace mucho y afirma que “independientemente de que toque o no, el gesto dice mucho de esa persona”.