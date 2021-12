El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Jesús María Ruiz ha denunciado que la Junta de Andalucía ha dejado sin ayudas al 99% de los feriantes de la comunidad autónoma ya que “de la partida de 13 millones de euros para ayudas que puso en marcha en junio solo ha entregado 200.000 euros, de modo que 12,8 millones se han quedado en un cajón”. Según Ruiz, la insensibilidad del Gobierno de Juanma Moreno con el sector se hace más patente tras las palabras de la consejera de Empleo de la Junta al asegurar que es una buena noticia que los feriantes no hayan necesitado estas ayudas porque ya han recuperado su actividad económica y les va bien.

“No cabe más cinismo y desfachatez en las palabras de la consejera”, ha asegurado Jesús María Ruiz, que ha insistido en que “solo 72 de los 6.000 feriantes que hay en Andalucía se han podido beneficiar de las ayudas puestas en marcha por la Junta”.

El parlamentario socialista ha recordado que “desde nuestro Grupo Parlamentario ya advertimos al Gobierno andaluz que estas ayudas no eran viables por su alto nivel de exigencia y aún así la Consejería no nos escuchó, como tampoco escuchó a los feriantes, a los que ha dejado abandonados”.

“Moreno Bonilla no es sensible a la problemática de un sector que lleva casi dos años sin poder desarrollar con normalidad su trabajo como consecuencia de la pandemia”, ha insistido Ruiz, que ha anunciado que “desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el PSOE de Córdoba vamos a seguir trabajando para promover iniciativas que permitan la puesta en marcha de ayudas que permitan a los feriantes de nuestra tierra salir adelante, nosotros no los vamos a abandonar”.