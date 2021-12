Las jóvenes investigadoras de Posadas María Remedios Sillero Denamiel y María Cristina Molero del Río han sido incluidas en la lista de las doce mejores investigadoras emergentes de Europa. Se trata de un ranking que elabora la Asociación de Sociedades Europeas de Investigación Operativa (Euro, en sus siglas en inglés) dentro la iniciativa Wisdom. Women in Society: Doing Operational Research and Management Science, (Mujeres en Sociedad: Haciendo Investigación Operativa y Ciencias de la Gestión).

Según explica Remedios Sillero a este periódico, lo que se pretende con esta iniciativa es «proporcionar una plataforma para apoyar, empoderar y fomentar la participación de todos los géneros en la Investigación Operativa dentro de la asociación Euro». Y añade que «en concreto, nosotras nos hemos presentado al premio YoungWomen4OR2021, que es para jóvenes investigadoras que trabajan en Investigación Operativa: solo podíamos enviar los currículums mujeres que estuviéramos en el último año de doctorado o que hubiéramos defendido la tesis doctoral hace menos de 3 años». De modo que las dos cumplían los requisitos, puesto que Remedios es ya doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y Cristina Molero se encuentra en su último año de doctorado en Matemáticas. Ambas jóvenes se dedican a trabajar en investigación operativa, «básicamente usamos datos matemáticos, estadísticos y algoritmos para dar solución a problemas de la vida real, como puede ser la predicción precoz de una determinada enfermedad o a cuestiones como la privacidad de datos o, incluso, en contextos sociales donde evitan que los resultados se vean influenciados por características sensibles como el sexo o la raza». Según explican las dos jóvenes malenas a CÓRDOBA, el jurado lo que ha valorado en ambas matemáticas es su formación y experiencia académica, sus publicaciones científicas en revistas internacionales, su participación en proyectos de transferencia con la industria, así como los premios académicos recibidos. En este último apartado hay que señalar que, pese a su juventud, tienen ya un prestigioso curriculum de reconocimientos, puesto que hace un año recibieron una mención especial dentro del programa Marie Skłodowska-Curie Actions de la Comisión Europea, por su trabajo, junto con siete investigadores más, en la predicción de la evolución a corto plazo de la pandemia de covid19. Aunque ninguno de los dos tiene cuantía económica, sí les otorgan prestigio en el mundo de la investigación europea, lo cual es primordial durante las primeras etapas de las carreras investigadoras, apuntan. Por eso, ambas valoran «el honor que supone recibir una mención tan especial», porque, según indican, «ayuda a fomentar la participación de todos los géneros en la Investigación Operativa» y las anima a continuar con su carrera «con más ganas si cabe». A partir de ahora, a través de diferentes jornadas, tendrán la oportunidad de exponer su investigación, podrán entrar en contacto con grandes expertos de su área y establecer colaboraciones con investigadores de toda Europa, lo que también les ilusiona, concluyen.