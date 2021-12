La localidad jiennense de Baeza fue escenario este viernes de la entrega de los premios que la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, perteneciente a la Universidad Pablo de Olavide, concede a los mejores expedientes de Bachillerato de las localidades integrantes de su patronato. Estos galardones, que se entregaron por primera vez en el curso académico 2004/2005, reconocen el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que cursan los estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

Los municipios pertenecientes a la fundación son los que conforman las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fundadas por Carlos III a finales del siglo XVIII, entre ellos los cordobeses de Fuente Palmera, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros y Fuente Carreteros, más los de Dos Hermanas, Sevilla capital y Baeza.

Tras la asamblea del patronato celebrada en el Ayuntamiento de Baeza, la gala tuvo lugar en el paraninfo de la antigua Universidad de Baeza. Como el año pasado no se celebró este evento debido a la pandemia, se entregaron los premios correspondientes al curso académico 2019-2020, más los del último curso 2020-2021.

Por tanto, son ocho los estudiantes de la provincia de Córdoba que han recibido el reconocimiento. Algunos no pudieron estar presentes en el acto por motivos de estudios, por lo que bien familiares o representantes políticos de sus municipios recogieron el galardón. El premio consiste en un diploma acreditativo y una ayuda económica de 600 euros para cada uno de los alumnos. Además, la Universidad Pablo de Olavide les ofrece la posibilidad de estudiar con matrícula gratuita el primer curso en cualquier titulación de esta institución pública sevillana, siempre que estos alumnos no disfruten de otro tipo de exenciones, así como el derecho a disfrutar de una beca de alojamiento durante el primer curso académico en la Residencia Universitaria Flora Tristán de Sevilla.

Los premiados

De San Sebastián de los Ballesteros los premiados son Pedro Caballero Rider (2019/20) y Ana Repiso Rider (2020/21). Ambos realizaron el Bachillerato en el IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez. Pedro, de 19 años, estudia el segundo curso de Derecho y Ana, de 18 años, estudia el doble Grado de Filología Hispánica y Traducción e Interpretación, ambos en la Universidad de Córdoba. Para ellos, el reconocimiento es algo "motivante, que a título personal nos enorgullece, sobre todo porque somos de un pueblo pequeño".

Los premiados de La Carlota son Francisco Sánchez García (2019/20) y Amalia Sánchez Rosa (2020/21). Lograron la mejor nota de sus promociones en el IES Nuevas Poblaciones. Francisco, de 19 años, estudia Administración y Empresas en Córdoba, mientras que Amalia hace Biomedicina en la Universidad de Sevilla. Destacan "la ilusión y alegría por recibir el premio, así como una grata sorpresa porque existen pocos reconocimientos de este tipo".

Por Fuente Palmera recibieron el galardón Ana Celeste García Adame (2019/20), de La Herrería, e Ismael Palma Rodríguez, de La Ventilla. Los dos hicieron el Bachillerato en el IES Colonial y actualmente estudian en Granada. Ana Celeste, de 19 años, cursa Traducción e Interpretación de francés e inglés e Ismael, de 18 años, el doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. El joven colono apunta que "no conocía estos premios y me hace mucha ilusión que se prime el esfuerzo y el sacrificio; también le estoy muy agradecido a mi familia y amigos, que me han ayudado en toda mi etapa en el instituto".

Por su parte, Fuente Carreteros ha debutado en estos premios tras adherirse en el año 2020 al patronato de la Fundación. Sus alumnos reconocidos son José Ángel Rodríguez García, de 19 años, que cursa Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide; y Omar Oualid Carmona, de 18, que estudia Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Córdoba. Ambos realizaron el Bachillerato en el IES Colonial de Fuente Palmera.