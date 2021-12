Un libro es la mejor herramienta de transformación, de ahí que desde Futuro Singular en Palma del Río hayan presentado la obra Un tipo singular. El objetivo es lanzar un mensaje para conseguir una sociedad inclusiva. Se trata de un proyecto ilusionante hecho entre los 50 hombres y mujeres, desde 27 a 75 años de edad, que forman parte del centro ocupacional de Futuro Singular y que subraya que la creatividad es integradora.

La historia de Un tipo singular comienza el pasado mes de enero, cuando esta fundación que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual empieza a retomar su normalidad con la llegada de las vacunas ante el covid. La ilustradora Dori Serrano Canovaca se pone al frente de un taller, como monitora auxiliar, y surge la idea de hacer un libro.

Todos han trabajado, incluso personas con discapacidad visual a través de relieves

La directora del centro en Palma del Río, Laura Calero, afirma que “surge de ellos, de los usuarios, nosotros solo hemos orientado”, añadiendo que “hasta el título salió de ellos, por una lluvia de ideas”. Cuenta que han trabajado todos, desde personas con discapacidad visual que han participado con relieves. En el proceso han dibujado, coloreado, además de pegar, pintar con acuarelas, en la finalidad de expresar una obra, también acompañada por pictogramas, que plantea desde la afirmación de “Soy un tipo singular, tengo discapacidad intelectual” a otras como “me gusta tomar mis decisiones”, “por la calle, soy un ciudadano más. Tengo obligaciones y derechos como cualquier otra persona”, “¿cómo te sentirías si te prestan ayuda sin que la necesites”, “nadie es perfecto”, “sueño con tener mi propia familia”, “tengo cosas que contar” o “no existen dos personas iguales”.

"El libro quiere concienciar, invita a la reflexión y al trabajo" Ángela Amate - Presidenta de Futuro Singular

Ángela Amate, presidenta de Futuro Singular, afirma que el libro quiere concienciar y visibilizar la realidad de las personaos con discapacidad intelectual y dice que “invita a la reflexión y al trabajo”. También señala que “es un libro para todas las edades”. Un libro que va a llegar a las bibliotecas de todos los centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad, como señaló la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera.

Ahora, a las puertas de las fiestas navideñas, Un tipo singular se puede convertir en un regalo singular para toda la familia para responder a una gran pregunta que lanzan en esta obra: “¿Te has parado a pensar en tus limitaciones y capacidades?”.

Dori Serrano ha ilustrado el libro con un hilo conductor, el autorretrato de Joaquín, usuario del centro que en la presentación del libro no dudó al confesar que “lo he hecho para estar a gusto, he disfrutado mucho con el libro”, así de sencillo.