CCOO e IU han convocado este viernes una concentración ante las puertas del hospital comarcal Valle de los Pedroches en Pozoblanco para reivindicar una sanidad pública, universal y de calidad, reivindicación a la que han pedido que se sumen todos las organizaciones políticas. A la concentración asistieron Marina Borrego, secretaria general de CCOO en Córdoba; la secretaria de Organización de IU Córdoba, Carmen María Ruiz; el coordinador local de IU Pozoblanco, Enmanuel Vioque, y el responsable de la sección sindical del CCOO en el Área Sanitaria Norte de Córdoba Eduardo Almeda. A ellos se unió la secretaria general del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, de visita en la comarca para asistir a un encuentro de alcaldes y concejal del PSOE para conocer la situación de la zona.

Los convocantes afirmaron que lo que pretendían con la concentración no es otra cosa que “la población conozca la situación real que está viviendo el Sistema Andaluz de Salud y concretamente el área norte de Córdoba”. Insistieron en la falta de especialistas en Los Pedroches, “estamos viendo como servicios de especialistas no se cubren en la totalidad , hay guardias que están siendo cubiertas desde Córdoba enviando profesionales aquí o directamente con buscas desde Córdoba por si la urgencia lo requiere”.

Añadieron que el hospital de Pozoblanco no tiene hematólogo , hay un único especialista en Urología, en Digestivo quedan dos de los cuatro profesionales que había, y , afirmaron, podemos decir que casi todas las especialidades son deficitarias”.

Para CCOO e IU, Los Pedroches, que sufren un riesgo grande de despoblación y se caracterizan por tener cada vez más una población envejecida, necesitan más los servicios sanitarios y vemos como eso, poco a poco ,se está desmantelando. Según CCOO e IU, las listas de espera al haber menos personal aumentan, y cuando por imperativo legal las listas sobrepasan los plazos marcados legalmente, la solución es derivarlos a la sanidad privada. IU ha exigido esta mañana que se reponga la plantilla en su totalidad en el Área Sanitaria Norte añadiendo que a los profesionales que vengan a Los Pedroches se les tiene que dar incentivos laborales y económicos para que esta zona sea atractiva.

Ante los medios, los representantes de CCOO e IU aseguraron que es inviable que a los pacientes se les atienda en 5 minutos o telemáticamente , a lo que añadieron que no se puede incentivar a los médicos para que no deriven a los pacientes a especializada o a que no prescriban los medicamentos que entienden que son los que más favorecen a la patología de los enfermos y no vamos a consentir que se desmantele la atención primaria en beneficio de la sanidad privada” .

Los convocantes criticaron que la sensibilidad popular con los sanitarios durante la pandemia no la haya trasladado la Junta a sus trabajadores a quienes debe la productividad del 2019 y la del 2020, además de que se les va a subir un dos por ciento cuando la inflación ya va por un 5,5 por ciento..

Por su parte la representante del PSOE , Rafi Crespín, señaló que “no podíamos estar al margen de una manifestación como esta para reconocer la labor que hacen los profesionales de la sanidad pública andaluza y para apoyar a los que van a despedir”. Para Crespín, “el gobierno andaluz está en una estrategia puramente electoral y están utilizando el debilitamiento y el deterioro de lo que son los servicios públicos y los derechos adquiridos por los ciudadanos, para desmantelar la sanidad pública”. Crespín anunció que “ante los engaños de Ciudadanos, Vox y PP hemos roto la baraja y hemos presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque nuestra apuesta estará defendiendo unos servicios públicos de calidad”, concluyó .

La de Pozoblanco es la tercera convocatoria de estas organizaciones tras la de Puente Genil y Ochavillo del Río y las previstas en Peñarroya, Priego y Lucena, las movilizaciones culminarán el 21 de diciembre con una concentración en Córdoba capital.