El presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Esteban Morales, ha presentado este lunes uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del organismo provincial, “en el que se propone una subida de las tarifas, habida cuenta de la situación por la que atravesamos actualmente en relación con la subida de la electricidad o de los cánones de depuración”.

Morales ha señalado que “el incremento de precios afecta en un 15% a los municipios a los que desde Emproacsa se les vende agua, esto no conlleva subidas en 51 pueblos y dos ELAS, integradas en el ciclo integral del agua, y muy posiblemente tampoco a Benamejí que recientemente ha firmado su ingreso en Emproacsa, ni Puente Genil que se encuentra en trámite de elegir el modelo de gestión más eficiente y parece que este modelo es el de mayor ventaja”.

“Por lo tanto, la subida no afecta a toda la ciudadanía de la provincia, sino que lo hará aquellos no integrados en la Empresa Provincial de Aguas y este incremento no tiene porqué repercutir en los vecinos y vecinas, será decisión de los ayuntamientos”, ha matizado Morales.

El también vicepresidente cuarto de la Diputación ha añadido que “el otro acuerdo atañe a la revisión de las tarifas del servicio de depuración de aguas, que repercutirá a cinco municipios que cuentan con un convenio específico, teniendo ejemplos como el de Cabra que contará con una subida del 13% o de Castro del Río, del 7%”.

Según Morales, “no se trata de una subida generalizada, sino de trasladar lo que las subidas de electricidad o cánones repercuten en la prestación del servicio en estas localidades”. “Los incrementos de tarifa que suponen dichos acuerdos buscan trasladar el incremento de los parámetros señalados a las tarifas con el objetivo de poder equilibrar el coste de los servicios que se prestan”, ha añadido Morales.

El presidente de Emproacsa ha abundado en que “el precio de la electricidad en el 2017 nos mantenía una estabilidad de gasto que rondaba los 3 millones de euros, un gasto que en el 2021 ha derivado hasta los 5.240.000 euros”.

Morales ha apuntillado, además que “la compra de agua que hacemos a la Confederación y que vendemos a los municipios en Alta era de 1,3 millones y en la actualidad estamos por encima de los 2 millones de euros”.

“A todo ello se suma que desde el punto de vista medioambiental también se sube el coste de la gestión de residuos, hasta alcanzar un 30% más en este ejercicio”, ha remarcado Morales.

El delegado provincial ha resaltado que “el acuerdo aprobado por el Consejo de Administración contempla, también, una revisión de gastos de la empresa para el 2022, que incluye inversión en energía fotovoltaica por valor de 3,4 millones de euros, de los que la empresa asume más de 600.000 euros; la reorganización interna de la empresa o el mejor uso de la flota”. Morales ha hecho hincapié en que “el precio de venta de agua, aun con este incremento, es el más barato de Andalucía, por lo que desde Emproacsa tenemos que defender a las empresas públicas y no descapitalizarlas”.