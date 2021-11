El calendario de movilizaciones de Izquierda Unida en defensa de la sanidad pública ha comenzado en Puente Genil este martes, ante las puertas del centro de salud José Gallego Arroba, en el que se han dado cita medio centenar de vecinos, concejales de la formación y miembros de CCOO.

Jesús David Sánchez, portavoz municipal de Izquierda Unida en la Corporación estuvo acompañado por el coordinador provincial, Sebastián Pérez, y por el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas. El PP "le está dando un giro de tuerca a la política de recortes que ya inició el PSOE y que no tiene otro fin que un servicio básico se convierta en un negocio, modelo Madrid, es decir el que pueda que se lo pague"- dijo el coordinador local de IU. "En contra de la política del PP apoyada por Ciudadanos y VOX, convocamos a la ciudadanía de la provincia a estas manifestaciones que finalizarán el 21 de diciembre en la capital para defender un sistema público de sanidad que están desmontando".

En total serán siete convocatorias en la provincia. Sánchez manifestó que con la vuelta de la presencialidad las listas de espera han mejorado, sin embargo, denunció que "en Puente Genil estamos en la excepcionalidad por la falta de médicos en atención primaria y en especialistas". En este sentido, informó que faltan pediatras, dermatólogos y ahora "nos hemos quedado sin neumólogo en plena pandemia". José Damas, secretario general del sindicato de Sanidad de CCOO, "no se puede permitir que esté bloqueado el acceso a la atención primaria con demoras de una semana o dos y al final provoca que se agrave la salud y se acuda a las urgencias sanitarias".

Por otra parte, dijo, "entendemos que es un doble ataque de la Consejería de Salud que ha cesado a 8.000 profesionales y lo que hacen falta son otros tantos más".

Antonio Baena, en nombre de la Plataforma por las Pensiones, ahondó sobre la base real con su testimonio narrando que "el 14 de octubre me derivaron al especialista del estómago y todavía no he tenido asistencia", o por ejemplo informó que enfermos con patologías como la de dermatología " les piden que les envíen fotografías para curarlos, parece que se van a hacer de instagram". Por lo que "el tema está muy mal no sólo por la desviación a las empresas privadas sino porque hay un axioma lógico en las empresas, es decir, si tengo una empresa de sanidad y me va alguien lo normal es que quiere ganar dinero y si le tengo que hacer 25 pruebas, se las hago". Mientras que la sanidad púbica, "lo que intenta es la eficiencia, curarlo lo antes posible"-dijo el representante de los pensionistas. Quien aseguró que el director - "Pepe Plata, por todo este ahorro, va a cobrar comisión, a él le da igual" y continuó informando que " aquí en Puente Genil hay médicos que trabajando de guardia", pues bien "el día que salen de guardia no viene a su puesto de trabajo por lo que a los pacientes nos reparten entre los demás médicos pero cobran la guarda como si estuviesen trabajando". En conclusión, "estos tampoco quieren que esta situación cambie". Baena Cobos apuntó que "esto tiene que cambiar porque el 75% de los impuestos de este país los pagamos las familias, de manera, que la sanidad pública no es gratuita y como la pagamos, la exigimos". "Y no podemos volver a los años 60 en los que se curaba el que podía".