El presidente de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha informado este jueves de las previsiones de inversión que contempla el Plan Hidrológico del Guadalquivir que está en fase de exposición pública para la provincia de Córdoba y que superan los 50 millones de euros, dentro de los cuales se incluyen la adecuación del canal del Guadalmellato, con una inversión de 17 millones de euros y el desarrollo y transformación de 6.000 hectáreas en zona del Genil Cabra, en concreto de la zona de La Carlota y Santaella, por un valor que supera los 30 millones de euros.

A ello hay que unir proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ciudad de Córdoba, como el encauzamiento de los arroyos que pasan por la ciudad, además de otras medidas que la provincia tenga una seguridad hídrica.

Sin embargo, en relación con la petición de la margen derecha del Genil en la zona de Puente Genil ha señalado que al respecto, lo que hay previsto “es que si esa observación o alegación se hace de manera formal, la responderemos adecuadamente”. Pero ha matizado el presidente de la Confederación que en la Cuenca del Guadalquivir, respecto a la posibilidad de ampliar las zonas regables, desde el año 2005 “no hay ninguna hectárea nueva de regadío que no esté planificada previamente”. Es decir, "no hay lugar a nuevas hectáreas que no estén planificadas". Las 6.000 hectáreas citadas, aclara Páez, de la zona de La Carlota estaban planificadas desde hace tiempo. Ha recordado que en el Genil Cabra hay actualmente 31.000 hectáreas de regadío, “pero vamos a esperar a las alegaciones para ver cuál es la respuesta”, pero ha recordado que “esa margen derecha no está planificada”.

Joaquín Páez ha explicado que la cuenca del Guadalquivir tiene 895.000 hectáreas de regadío “acabamos de declarar la sequía extraordinaria antes de ayer, estamos inmersos en un modelo de cambio climático, Andalucía es uno de los lugares más susceptibles a ese cambio climático, por eso hay que gestionar, intentando conjugar los objetivos ambientales con satisfacer las necesidades de los usuarios y los usuarios con los que nos hemos reunido infinidad de veces están muy de acuerdo en general en que los límites del sistema están próximos a alcanzarse. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de todos”. Sobre la declaración de sequía y el abastecimiento urbano, el presidente de la CHG ha explicado que "está garantizado para los próximos dos años".