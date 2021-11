No cesa el malestar entre usuarios del Área Sanitaria Norte de Córdoba que no pueden hacer uso del derecho de libre elección de médico especialista, como establece el decreto de la Junta, cuando pretenden ser atendidos por un traumatólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Según varias fuentes sanitarias, la situación se arrastra desde hace años, los pacientes de Los Pedroches pueden ser atendidos en el servicio de traumatología de Pozoblanco, incluso los pueden derivar a otros hospitales como el de Granada pero no al Reina Sofía, situación que genera bastantes protestas.

El pasado 3 de junio la gerente del Área, Ana Leal, en presencia de la delegada de Salud, María Jesús Botella, durante una visita de esta a Pozoblanco, coincidiendo con el inicio de las vacunaciones masivas contra el covid, justificaba la situación alegando que al haber servicio de traumatología en el hospital de Pozoblanco a los pacientes se les tiene que ofrecer esta opción en primer lugar, y una primera valoración tiene que pasar por el hospital de Pozoblanco. Añadió que la patología que se puede derivar a Reina Sofía se deriva y la que no se puede resolver o tiene una lista de espera larga en ese centro cordobés se envía a otro hospital, pero esto sucede con más especialidades, dijo la gerente, quien señalaba que incluso el hospital de Pozoblanco recibe pacientes de otros centros sanitarios andaluces. Según Leal, si finalmente el paciente quiere que se le vea en el hospital Reina Sofía de Córdoba, debe de acudir a la Unidad de Atención al Ciudadano, manifestar su intención y se le derivaría, «lo que ocurre es que la lista de espera podría ser mayor».

Por su parte, María Jesús Botella afirmó que hay que tener claro lo que es el sistema sanitario público andaluz y «hay hospitales y especialistas de referencia para determinadas patologías y lo que se hace es buscar siempre el bien del paciente y es posible que e n un momento dado sea mejor derivar a un paciente a Granada que no al Reina Sofía».

A pesar de las explicaciones de gerente y delegada, cinco meses después sigue habiendo pacientes que desean hacer uso del derecho de libre elección de especialista y que les trate un traumatólogo del Reina Sofía sin conseguir que se les envíe a estas consultas. A pesar de que este periódico lo intentó, desde el Área no se explicó ayer porqué se mantiene la situación.