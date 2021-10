A sus 35 años, el ingeniero técnico de obras públicas Rafael Ángel Moreno Reyes se ha convertido en el quinto alcalde de la democracia en Adamuz. En el año 2015, un pacto entre Decida, PP e IU hizo que la fuerza más votada, el PSOE, perdiera la Alcaldía a favor de la independiente Manuela Bollero. Igualmente ocurrió en las elecciones del 2019, pero la situación municipal ha hecho aguas al desligarse del gobierno la única concejala de IU, María Leo Peralbo. Ésta, junto al PSOE, ha reconsiderado su postura y se ha unido a él, como acordaron en un principio ambos partidos a nivel provincial, para desbancar a Bollero y colocar en la Alcaldía al socialista Rafael Ángel Moreno, que desde muy joven ha estado ligado al partido desde las Juventudes Socialistas.

--¿Qué ha cambiado en su pueblo desde el pasado 13 de octubre, cuando tomó posesión de su cargo?

Sobre todo el optimismo de los vecinos, porque se ha hecho realidad lo que habían pedido en las últimas elecciones municipales. Nos quedamos a un puñado de votos para gobernar con solvencia y mayoría absoluta, pero no pudo ser. El tiempo nos ha dado la razón y se ha hecho justicia, ya que los adamuceños pidieron en las urnas que gobernara una mayoría de izquierdas y hoy es una realidad. Estos primeros días han sido de mucho trabajo y de reuniones. Lo tengo muy claro. Hay que dedicarle muchas horas a Adamuz y no ser un alcalde de 8 a 3. Estamos sacando adelante muchos proyectos y nos hemos organizado a nivel digital y físico para ayudar a crecer a todo el pueblo.

¿Cuáles son sus objetivos para estos dos escasos años de gobierno?

Para este año y medio que queda de mandato tenemos un programa muy bien definido. La principal prioridad en estos momentos será actuar en el cementerio, ya que estaba totalmente abandonado y no hay apenas espacio para futuros enterramientos.

¿Qué medidas van a adoptar para atraer a los visitantes a su pueblo y dinamizar la actividad económica del comercio, bares y restaurantes?

Seguiremos promoviendo, conforme vayamos retomando la normalidad, las fiestas que tanto calado han tenido en nuestra localidad, como el Camino Real de la Plata o la Botijuela, así como rutas gastronómicas y comerciales para promocionar el comercio de cercanía, con el objetivo de atraer a los turistas cordobeses hasta nuestro pueblo y que los jóvenes no se tengan que marchar a otros lugares para buscarse la vida. Creo que tenemos herramientas suficientes para fijar la población al territorio y llenar de contenido la oferta tan amplia a nivel cinegético, cultural, patrimonial, industrial y gastronómico. Llevaremos a cabo un plan de choque turístico para que Adamuz vuelva a ser un referente en la provincia y Sierra Morena. Ayudaremos a las personas con ideas de emprendimiento a buscar fórmulas para que alcancen sus objetivos y no tengan que emigrar.

¿Cómo pretenden ayudar a los bares y restaurantes de su pueblo?

Tenemos muchas ideas y somos receptivos a cualquier iniciativa que sea provechosa para todos los ciudadanos. Para ello, organizaremos actividades que sean un verdadero reclamo para el turista. Por tanto, los grandes beneficiados serán nuestros hosteleros, ya que el turismo de interior está cada vez más consolidado y lograremos que se queden en nuestro pueblo y que gocen de las excelencias que ofrecen nuestros bares y restaurantes, con productos totalmente únicos.

La portavoz de Decida, en su toma de posesión, dijo que «ustedes tienen el enemigo en casa». ¿Qué opina de esta declaración?

Serán rencores que tengan. Yo prefiero no opinar sobre eso. Lo que sí le digo es que otro de nuestros retos es devolver la armonía a nuestro pueblo. Que sea el Adamuz de otros años, con buen ambiente, sin rencores y con una visión de hermandad entre todos los adamuceños. Nuestra meta es gobernar para todo el pueblo, sin rencor, atendiendo las prioridades más importantes y generando valor añadido a nuestro potencial. No distinguiremos colores ni sexo ni raza. Evitaremos cualquier tipo de rencillas y conflictos, buscando la total armonía. Hay que pasar página. En nuestra hoja de ruta no contemplamos enemigos. Al contrario, vamos de la mano buscando lo mejor para Adamuz.

¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento una vez que ya ha tomado las riendas de la gestión?

Se han perdido seis años de gestión eficiente. Nuestro reto es avanzar y recuperar el tiempo perdido. Hay obras inacabadas, suciedad por muchos puntos del casco urbano y el entorno, y vamos a dar un vuelco a la desidia que existía. Los Montes Comunales tienen las casas que dan pena y vamos a mantenerlas día a día, pero con la mente puesta en el futuro.

¿Considera que es un matrimonio de conveniencia la unión de IU y PSOE?

En absoluto. Ambos somos de izquierdas y a nivel provincial se acordó ir de la mano. Tanto en el anterior mandato como al principio del actual no hubo oportunidad, pero la situación hizo que la asamblea de esta coalición decidiera por mayoría cambiar el rumbo y darnos la oportunidad de trabajar unidos. Hay que mirar al frente, unirnos la izquierda y tener metas progresistas.