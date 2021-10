La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento de Andalucía aprobó este miércoles una proposición no de Ley (PNL) que aboga por la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra, en la margen derecha del canal, a su paso por Puente Genil. La proposición fue defendida por el presidente provincial del PP y parlamentario andaluz por Córdoba, Adolfo Molina, para quien "esta proposición viene a saldar una deuda histórica con casi un millar de agricultores de los términos municipales de Puente Genil, Aguilar de la Frontera y Moriles, ya que la infraestructura lineal del canal Genil-Cabra supone una cicatriz que divide en dos el término municipal de Puente Genil, con los considerables perjuicios que ello implica".

Molina explicó en su intervención que "se da la paradójica circunstancia de que en Puente Genil, por donde transcurren 20 de los 33 kilómetros del canal, no se otorgaron derechos de riego en los terrenos ubicados en la margen derecha, ni siquiera a las parcelas linderas o próximas, ni tampoco a aquellas que fueron divididas en dos por la propia construcción de la infraestructura". En cambio, sí se permite el riego en la margen derecha del canal a partir del río Cabra en adelante, es decir, justo donde acaba el término de Puente Genil y comienza el de Santaella".

"Esto supone una pérdida de oportunidades y de desarrollo económico inexplicable -prosiguió-, ya que existe la posibilidad de ampliar esa zona regable sin que requiera ninguna inversión de la Administración, porque existe capacidad suficiente en las estaciones de bombeo principales de los primeros sectores de la zona".

El parlamentario cordobés indicó que, "la concesión de aguas para la zona regable Genil-Cabra contempla una dotación anual por hectárea de 4.823 metros cúbicos, y la media de consumo entre 1990 y 2020 (ambos inclusive) fue de aproximadamente 2.300 metros cúbicos por hectárea, que es menos de la mitad del canon en la actualidad".

Además, se podría rebajar aún más el consumo por hectárea si se acometiese el proyecto de mejora del embalse de Cordobilla, según ha afirmado, pero, entre tanto, "los agricultores del primer tramo del canal se ven obligados a regar por aspersión sus cultivos, ya que no pueden hacerlo por goteo debido a los problemas de atoramiento de las tuberías, provocados por el lodo que pasa del embalse al canal".

A juicio de Molina, "es inexplicable que la CHG acumule tanto retraso en la licitación de la obra del embalse de Cordobilla, lo que está provocando que los agricultores se vean obligados a utilizar técnicas de regadío de mayor consumo y menos operativas".

Molina insistió en que "la ampliación que se solicita para los términos de Aguilar de la Frontera, Moriles y Puente Genil es viable desde el punto de vista técnico y legal, y esto podría generar empleo y riqueza de forma inmediata sin necesidad de inversión pública", ha insistido.

La proposición no de ley aborda también el grave problema de colmatación que sufre desde hace más de una década el embalse de Cordobilla, desde donde se bombea el agua para el canal. Así, "el agua bombeada contiene una gran cantidad de lodos, que vienen generando graves daños en las instalaciones de riego".

Por eso, según señaló Molina, "es fundamental exigir a la CHG y el Ministerio de Transición Ecológica la licitación y ejecución inmediata y urgente del proyecto titulado 'Actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del Embalse de Cordobilla, término municipal de Puente Genil', con el que se pretende mejorar la situación de colmatación y mejorar el abastecimiento, un proyecto que cuenta con evaluación de impacto ambiental favorable desde junio del 2020'.

Con la PNL del Grupo Popular, que ha sido aprobada, "se impulsa la acción de gobierno para trasladar este asunto a la comisión técnica mixta, conformada por la CHG, el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura, y que de esta forma la ampliación de la zona regable en la margen derecha del canal a su paso por Puente Genil pueda incluirse antes de diciembre en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir".

Estaban Morales: "El proyecto es una necesidad de esa zona"

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha señalado este jueves que "nos alegramos que en el Parlamento se hayan vuelto a poner de acuerdo en una necesidad de ampliación de la margen derecha de riego del Genil Cabra para los regantes de Puente Genil, Moriles y Aguilar de la Frontera a los que beneficiarán esta solución". No obstante, ha matizado que "el organismo competente es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aunque sea haya aprobado la proposición no de ley".

Para Morales, este ha sido un paso más "en un montón de trabajo realizado por todos los grupos políticos y por el gobierno municipal anterior, que también trabajó en esa línea, y con el de la Junta de Andalucía también hubo un compromiso expresado a la comunidad de regantes con el viceconsejero (de aquel momento) de Agricultura, y en este mandato desde el ayuntamiento se remitió una moción conjunta ratificada en la Diputación de Córdoba", recordó.

El alcalde dijo saber que este proyecto pendiente de acometer "es una necesidad que mejoraría la productividad agrícola de esa zona y vamos a seguir poyando esta iniciativa en todas las instancias posibles", sobre todo, apostilló, porque "no necesita una inversión fuerte para ponerla en carga y porque no tiene sentido que haya una margen en Puente Genil que se riega y la derecha no, y al llegar a Santaella se riegan las dos". De manera, apostilló que "está claro que queremos cambiarlo y vamos a llegar hasta el final para conseguirlo".