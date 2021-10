Una decena de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar la finca de Somonte, en Palma del Río, para evitar que la Junta de Andalucía, propietaria del terreno, la venda a los "grandes terratenientes".

En declaraciones a Efe, el portavoz del SAT, Oscar Reina, ha explicado que "entre diez y doce" miembros del sindicato han ocupado "por décima vez" en los últimos diez años la finca y siguen allí "rodeados de guardias civiles" a la espera de que los "desalojen o detengan".

Reina ha señalado que la ocupación se ha iniciado sobre las cinco de la madrugada y por ahora los agentes los han "identificado" y esperan "novedades" y que la Junta de Andalucía dé "respuesta a las reivindicaciones".

El portavoz del SAT ha indicado que la tierra es un "don de la naturaleza" y que la que es pública "no debería ser puesta en venta" y más aún con el "paro, la miseria, la pobreza y la precariedad que hay en Andalucía".

"Es un crimen que la tierra pública que podría generar riqueza y dignidad esté en venta", ha manifestado Reina, quien ha considerado que al final la finca pasará a "manos de los grandes terratenientes y los amigotes de la Junta de Andalucía".

Además, ha afirmado que es una "pena" la "actitud de la Junta de Andalucía" cuando el SAT le ha dado "alternativas" y ha planteado "proyectos" para el uso de la finca que han "sembrado en su totalidad" mientras la administración regional la tiene "en mal estado y en desuso".

Cereal y cultivos de temporada

El próximo 4 de marzo se cumplirán 10 años de la ocupación del SAT de la finca Somonte, una finca de 400 hectáreas, 351 hectáreas de secano y 49 de regadío. En este periplo, el portavoz del sindicato indica que han sido desalojados en tantas ocasiones como ocupaciones han hecho y que mantienen la misma reivindicación: "la titularidad pública de la finca, que no pase a manos privadas". Afirma que "no queremos su propiedad, queremos que pase en usufructo a familias, a cooperativas para que genere trabajo en la comarca, en Palma y en la zona, que buena falta hace". Tras el desalojo de la pasada semana, esta madrugada unos doce miembros del sindicato han vuelto a ocupar Somonte, Reina precisa que "a las cinco y media llegó el despliegue, una decena de patrullas de la Guardia Civil". Este mediodía aún queda vigilancia y el sindicato espera denuncias, tras haber sido identificados. Igualmente, señala que "vamos a mantener la ocupación para demostrar la viabilidad del uso público de esta tierra. Cuenta que en los últimos siete años han sembrado la totalidad de la finca", puntualiza que "sin subvención, con apoyo solidario hemos hecho posible sembrar la tierra, mientras que la Junta de Andalucía con subvención de la PAC no ha sido capaz". Explica que han sembrado cereal, aunque indica que apenas renta para cubrir los gastos". También producen cultivos de temporada y ahora mismo tienen "que recolectar la aceituna, sembramos olivos y hay que recolectar la cosecha".

En esta reivindicación que sostienen, el portavoz del SAT recuerda que se han dirigido una y otra vez a la Junta de Andalucía, con distintos gobiernos, y que "estamos en una situación de alegalidad, mantenemos la resistencia para demostrar que es posible cultivar en esta finca desde la titularidad pública".