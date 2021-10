El Partido Popular de Puente Genil ha querido dejar clara su postura tras anunciar el equipo gobierno (PSOE y Cs) la modificación de las ordenanzas fiscales, que se llevarán a Pleno de este mes de octubre. Así, el portavoz del PP, Sergio Velasco, manifiesta que "tratan de engañar hablando de congelación de todos los impuestos y tasas cuando suben un 10% el impuesto local más importante. Desde el PP de Puente Genil trasladamos nuestra posición sobre el nuevo atraco al bolsillo de los pontanenses perpetrado desde el PSOE con el cómplice necesario de Cs". Mientras "que la Junta de Andalucía no para de bajar impuestos, el gobierno local fríe a los pontanenses".

Señala Velasco que "detrás de la afirmación de que se modifica el tipo impositivo del IBI del 0,70 al 0,77, esconden que supondrá un 10% de subida de impuesto local más relevante como es la contribución." A este incremento del 10 %, "que supondrá una subida media de 30 euros al año por hogar, hay que sumarle otros 30 euros al año de media de la subida del agua en caso de que cierre el acuerdo con Emproacsa"- apostilla el concejal. Todo esto en un contexto actual -afirma Velasco- "de una subida desmesurada del recibo de luz en los hogares y en las empresas, además del alza en el precio de los combustibles, gracias a la nefasta gestión económica del ejecutivo de Pedro Sánchez. Justo en el peor momento posible, tras una pandemia y una crisis histórica, el PSOE y Cs deciden echar una mano al cuello de nuestros vecinos".

Respecto a las bonificaciones que anuncian para las instalaciones de autoconsumo energético en viviendas, "nuestra formación ha presentado una moción registrada el pasado jueves, en la que solicitamos una bonificación del 50% del IBI durante 10 años para primeras viviendas, empresas y explotaciones agrarias que inviertan en instalaciones de autoconsumo energético. Una apuesta por la revolución verde mucho más ambiciosa de la bonificación del 25% durante 5 años que anuncia la concejal de Hacienda socialista".

Vox

El coordinador de Vox en Puente Genil, Saulo Moyano, ha explicado que, “no es el momento de subir los impuestos, ninguno de ellos, el dinero debe estar en el bolsillo de los contribuyentes”.

VOX ha mostrado su indignación al conocer que el Impuesto de Bienes Inmuebles sufrirá una modificación al alza propuesta por el Gobierno socialista de Puente Genil para los presupuestos de 2022. “Desde VOX venimos defendiendo en todo momento la bajada masiva de impuestos, ya no congelación, que es la excusa que pone el Gobierno municipal de Puente Genil, liderado por Esteban Morales, sino la bajada real de impuestos, el dinero debe estar en el bolsillo de los contribuyentes, y más en un momento de recuperación económica como la que estamos viviendo”, ha explicado el coordinador de Vox en Puente Genil, Saulo Moyano. Para Moyano, “el Gobierno socialista en Puente Genil no da valor a esta subida, no tiene en cuenta que pagar un 0,77 por ciento más supone que una familia con dificultades para llevar a cabo el pago del IBI tenga que ajustarse más el cinturón en su día a día para salir adelante. Además, nos parece una irresponsabilidad que la concejala de Hacienda y Turismo en el Ayuntamiento de Puente Genil, Ana María Carrillo, compare esta subida con el tipo de gravamen en el 2016 que realizó el Gobierno de España del Partido Popular en el que se subió el valor catastral y no permitía a los ayuntamientos utilizar el superávit. Esto lo único que viene a demostrar es que PSOE y PP son lo mismo y tienen un planteamiento contrario a las propuestas de Vox, planteamiento que sólo pasa por la bajada masiva de impuestos”.

Por último, el coordinador de Vox en Puente Genil ha pedido al Gobierno municipal socialista que, “deje de marear a los pontanenses. Usan el drama de la subida de la luz para hacer una modificación de la ordenanza en el artículo 8 mediante la cual, a partir del 2022, todos los inmuebles que instalen un sistema de aprovechamiento eléctrico solar recibirán una bonificación del IBI del 25% por un periodo de 5 años. Más vale que el Gobierno de Sánchez afronte el problema de la subida de la luz que tanto afecta a los hogares españoles, y deje de usar el drama para hacer políticas que sólo vienen a parchear la realidad”.