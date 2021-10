El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha volcado toda su suerte en la localidad de Cabra, donde Francisco José de la Fe ha dado a un vecino o vecina el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE, agraciado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman 1,5 millones de euros, y ha repartido además otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno que suman otros 180.000 euros.

Francisco José de la Fe, que el próximo día 23 cumplirá tres años como vendedor de la ONCE en Cabra, estalló anoche de emoción y alegría al saber que había dado el premio después de haber pasado el fin de semana en la localidad de Soportújar, municipio de la Alpujarra granadina conocido como el pueblo de las brujas. “Les pedí que pudiera dar el premio y además entré en una tienda donde hay unas velas que dicen si las tocas se cumple tu deseo. Y yo pedí también dar el premio”, cuenta de la Fe. “Siempre, siempre, siempre pienso que voy a dar el premio, es una obsesión, un sueño, salgo todos los días, miro hacia arriba al universo y pido que lo dé”, explica tan feliz como nervioso. “Es una emoción tan grande la que tengo que me siento el más feliz del mundo entero. Es la alegría más grande que me han podido dar en mi vida”.

Francisco José tiene su punto de venta ubicado a las puertas del nuevo Mercadona de Cabra en La Fuente del Río y también recorre bares de la zona. “Ahora mi cola va a ser más larga que la de Mercadona”, se ríe. “Mis clientes me aprecian un montón -reconoce-. Es que a mí me gusta mucho mi trabajo, siempre hay que estar pendientes de los clientes. La clave está en transmitir energía positiva, a pesar de todos los problemas que tenemos diariamente”, concluye.

El sorteo de este domingo estaba dedicado al 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales y ha llevado el resto de los premios a Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.