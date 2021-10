IU Puente Genil ha denunciado este miércoles que desde hace dos años que se anunció que los terrenos de La Pitilla que se sellaron como vertedero se destinarían a uso deportivo, y un año desde que el Pleno aprobó cambiar la finalidad de uso de este espacio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "no hay noticias sobre este avance". Así lo han manifestado los concejales Jesús David Sánchez y Francisco García, quienes reclaman al Ayuntamiento "la cesión y la inversión para darle un uso importante". Se trata de un terreno de unos 40.000 metros cuadrados ubicado frente a la piscina cubierta y que se extiende por este barrio y el de Santo Domingo.

Los ediles piden también "que se cumpla con un barrio al que se le prometió hace siete años que esto iba a ser una zona verde y no se ha invertido para la recuperación, se trata de una zona delimitada a la que no se puede acceder y la única actividad que ha habido durante este periodo han sido incendios en verano", dijo el portavoz municipal. Sin embargo, dijo Sánchez, durante este periodo "sí se ha invertido en otras instalaciones relacionadas con la actividad de la bicicleta en este mismo barrio, y después incluso se ha dejado el escombro en la citada pista".

Por otro lado, apuntó Sánchez, "no terminamos de entender la política deportiva en materia de ciclismo por parte de este Ayuntamiento cuando se ha proyectado en la Vía Verde, lo que han hecho no tiene sentido". "No acabamos de entender que se haya proyectado en la estación de Campo Real una instalación vinculada a saltos acrobáticos cuando la actividad ciclista en la Vía Verde no tiene nada que ver con eso y no tiene sentido", insistió.

Según avanzó en febrero del 2020 el alcalde, Esteban Morales, Egemasa tiene un plan de reforestación con semillas que permitan tener un aspecto limpio para evitar que "no sea rastrojo lo que crezca". Y dijo que estaban trabajando con los colectivos de deportes para que les planteasen algunas propuestas de uso temporal mientras preparaban el proyecto integral y después recibían la financiación.

Iluminación del carril bici

Sánchez también se refirió a la petición de "atletas y otros deportistas para que se ilumine el carril bici". Según adelantó, solicitarán que "en los próximos presupuestos se incluya una partida ya que no iría una cantidad muy cuantiosa, para que se ilumine". El concejal entiende que este tramo supone "un paso intermedio entre el polideportivo y la conexión con el carril bici y la zona de Espuny", al tiempo que lamenta que "nos quedamos con la miel de que esta zona hubiera sido la conexión con la Vía Verde", hecho que hubiera requerido "amplitud de miras" y que, a juicio de esta formación política, no tuvo en su momento el equipo de gobierno. No obstante, Sánchez sí reconoció que "se ha asfaltado el tramo en el R1".