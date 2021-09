El alcalde de Palenciana, Gonzalo Ariza, inicia un procedimiento de reclamación contra Endesa tras esperar diez meses la autorización de dos nuevas altas de suministro para apartamentos rurales.

El Ayuntamiento de Palenciana, según informa en una nota de prensa, ha llevado a cabo una reforma total de cinco apartamentos turísticos. Esta reforma conlleva el cambio de toda la instalación eléctrica, así como de los electrodomésticos, lo cual supone la ampliación de potencias y nuevos contratos de suministro eléctrico.

En el mes de noviembre del pasado año, sigue informando la nota, "se cursó esta nueva solicitud para dos enganches de suministro eléctrico a Endesa, y a día de hoy, diez meses después, el consistorio todavía no tiene respuesta de Endesa, sin ser posible dotar de luz este servicio".

El Ayuntamiento de Palenciana calcula que ha perdido alrededor de 6.000 euros directos en lo que supondría el alquiler de estos apartamentos. De forma indirecta los comercios y establecimientos del municipio han dejado de percibir todo lo que estas personas consumirían si se alojaran en el municipio, por lo tanto las perdidas indirectas en el comercio y la hostelería del municipio supera con creces los 10.000 euros.

“No es solo la pérdida económica, sino también la oportunidad de promocionar nuestro municipio turísticamente y poner en valor una importante inversión necesaria para el desarrollo de Palenciana, la cual ofrece una oportunidad inmejorable para poder pernoctar”, señala Gema Cabello, delegada de turismo.

Se traslada esta queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz porque, según el alcalde, “ya no tenemos más medios, no sabemos qué más hacer ni con quien contactar. Sentimos impotencia porque nadie nos atiende. Es increíble que este tipo de empresas generen millones en ganancias, sigan subiendo el precio de la luz y no atiendan los nuevos suministros, dejando a la población desatendida en sus quejas y sin poder reclamar”.