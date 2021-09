El PP-A ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que se reclama que el Gobierno central revise y rectifique los criterios que ha utilizado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto, por el que han declarado zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc) determinadas comunidades autónomas, incluida Andalucía, que han sufrido importantes incendios forestales, al excluir zonas gravemente afectadas en nuestra región tras incendios como el de Alcaracejos (Córdoba), el de Villarrasa (Huelva), Berja (Almería), Olula de Castro (Almería), Jubrique (Málaga), Cabra (Córdoba), Beas de Segura (Jaén), entre otros, de forma que se garantice la racionalización del gasto, la proporcionalidad respecto a los daños sufridos por el fuego y la transparencia del procedimiento.

En la iniciativa, consultada por Europa Press, se pide también que la Cámara autonómica manifieste su apoyo expreso al Plan Infoca, como instrumento del que se ha dotado la Junta de Andalucía para la defensa contra los incendios en los terrenos forestales y dispositivo de prevención y extinción, cuya actuación es reconocida internacionalmente, y a la política de modernización del mismo que está llevando a cabo el Gobierno andaluz.

Según expone la iniciativa del Grupo Popular, el Consejo de Ministros del 24 de agosto acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en varias comunidades, con el requisito de que en todos los casos estos incendios alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes (las comunidades autónomas) se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem), aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de ZAEPC.

Alcaracejos y Cabra, entre las zonas afectadas por incendios excluidas de las ayudas

Según el PP-A, este requisito, establecido por el Gobierno de España el pasado 24 de agosto, dejaba fuera de la ayuda estatal anunciada a muchos de los incendios ocurridos durante el verano en nuestra comunidad autónoma, concretamente, entre otros, el de Alcaracejos (Córdoba), con una afección de 600,5 hectáreas quemadas; el de Villarrasa (Huelva), con 858,32 hectáreas; Berja (Almería), con 617,44 ha; Olula de Castro (Almería), con 718,27 hectáreas; Jubrique (Málaga), con 383,49 hectáreas; Cabra (Córdoba), con 266,42 hectáreas; o Beas de Segura (Jaén), con 307,60 hectáreas, los siete de mayor extensión en lo que va de 2021, habiendo tenido lugar la mayoría de ellos en el presente verano.

"En ninguno de ellos fue necesario declarar el Nivel 1 de emergencias, criterio fijado por el Gobierno de la nación para acceder a las ayudas previstas", según el Grupo Popular.

Según añade, las emergencias por incendios forestales, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas, tienen su regulación y planificación específica: a nivel nacional, el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales y la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, y a nivel autonómico, a través de los distintos Planes Especiales de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales de las comunidades autónomas.

Por ello, según el PP, el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) no es la norma de planificación de referencia, como "por error utiliza el Gobierno de España".

A su juicio, "no es comprensible que el Gobierno de España exija como requisito para acceder a las ayudas algo que resulta ser tan distinto a lo largo y ancho el territorio nacional, perjudicando en este caso a comunidades como Andalucía, cuyo Plan Infoca, a diferencia de los de otras comunidades autónomas, contempla en su Nivel 0 la afección a personas y bienes no forestales cuando no se haga necesario el despliegue del operativo de protección civil". "Es decir, los criterios establecidos no son homogéneos en las comunidades autónomas y no se han primado, por ejemplo, los daños forestales, pastos o ganaderos", apunta.