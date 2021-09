Un grupo de padres y madres de alumnos del Colegio de Infantil y Primaria de Nuestra Señora de la Salud de Posadas han mostrado su indignación y desesperación por la falta de un profesor para sus hijos, que son alumnos con necesidades especiales. Son 11 menores de 3 a 12 años de edad con autismo, parálisis cerebral o movilidad reducida, alguno además que sufre ataques epilépticos, que se encuentran desatendidos para llevarlos al baño, cambiarles el pañal, las compresas, ayudarles a moverse, trasladarlos al recreo o cualquier otro menester al margen de las labores relacionadas con la docencia ejercidas por los maestros, han explicado los progenitores.

Las familias no entienden cómo desde finales de julio que la dirección del colegio envió la documentación, “la Delegación no haya cubierto la plaza y para más inri con el curso iniciado”. Añaden que otros años han sufrido la ausencia de la integradora social durante varias semanas cuando había una baja y se tardaba en sustituir, pero no que la plaza estuviera sin cubrir desde el inicio del curso.