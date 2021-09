Representantes de los 88 municipios que integran el grupo Comarcas contra la Despoblación celebrarán una asamblea constituyente con la finalidad de unirse jurídicamente, decisión que fue adoptada en la reunión que tuvo lugar el pasado viernes en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna, presidida por la alcaldesa mellariense, Silvia Mellado. En la cita se acordó también tener una entrevista con el secretario de Estado para el Reto Demográfico, al que los representantes de unos 200.000 habitantes de las provincias de Córdoba, Badajoz, Ciudad Real y Sevilla llevarán sus reivindicaciones.

Se retoma de esta forma la actividad tras la firma, el pasado mes de mayo, del Manifiesto contra la Despoblación, en el que se solicitaban medidas encaminadas a revertir la situación e iniciativas encaminadas a la generación de empleo, el asentamiento de empresas y de personas, en los territorios afectados. Concluida la reunión, la también presidenta de la mancomunidad Valle del Guadiato, Silvia Mellado destacó «la unión de las fuerzas políticas que representamos a estas comarcas», especificando que, «todos a una, reivindicaremos medidas para revertir esta situación. No nos gusta el término de zonas vaciadas porque nuestras zonas no lo están, sí necesitan medidas urgentes para no llegar a ello».