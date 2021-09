El Ayuntamiento de Lucena ha abierto el plazo de recepción de solicitudes de las ayudas económicas dirigidas al pago del alquiler de la vivienda habitual de mujeres víctimas de violencia de género, una convocatoria que coordina la Concejalía de Igualdad y Diversidad con un presupuesto de 10.000 euros. Las bases de la convocatoria recogen inicialmente una cuantía individual para la ayuda de 500 euros por beneficiaria. Si el número de solicitudes que cumplan los requisitos conlleva que se supere el crédito máximo fijado en la convocatoria, se procederá al prorrateo de dicha cantidad entre todas ellas y si, por el contrario, las solicitudes no agotaran el crédito máximo fijado en la convocatoria, se procederá a prorratear el remanente entre las mismas, sin que en ningún caso el importe individual de cada ayuda supere los 700 euros.

Para ello se pide la acreditación de ser víctima de violencia de género, no vivir con el agresor, estar en situación de desempleo, estar empadronada en Lucena y que la renta per cápita de la unidad familiar o de convivencia no sobrepase el 75% del Iprem mensual.