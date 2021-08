La Junta de Andalucía deberá autorizar la actuación prevista por el Ayuntamiento de Puente Genil en la Plaza Nacional para poder dotarla de sombras, ya que pertenece al conjunto de La Alianza, y ya ha sido cursada la petición para poder acometerla. Así respondió ayer el equipo de gobierno al preguntas del Partido Popular en el pleno.

Por otro lado, el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, a raíz de la actuación de reposición del adoquinado iniciada ayer en el Paseo del Romeral, solicitó que se actúe también sobre el levantamiento de adoquines en La Matallana (esquina con la Avenida de Andalucía) y en la calle Don Gonzalo. Al respecto, el alcalde, Esteban Morales, dijo que «están previstas las obras en la calle Ancha, estas comenzarán tras la Semana Santa del 2022, ya que entre Navidad y Cuaresma suele tener bastante uso».

El alcalde avanzó también que no se llevará a cabo desinfección específica contra el covid-19 en los centros escolares, ya que «se trata de una competencia que no es municipal, y la situación epidemiológica tampoco hace necesario ese plus de limpieza en colegios». No obstante, sí llevarán a cabo el acuerdo adoptado el anterior curso con el Consejo Escolar Municipal para la adquisición de purificadores de aire.