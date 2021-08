El grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación pedirá al equipo de gobierno que incorpore la lengua de signos en los plenos del curso político que ahora se inicia. Así lo manifestó ayer el portavoz de la formación naranja, Miguel Castellano, quien indicó que Cs «siempre es partidaria de eliminar todas las barreras de la comunicación» y, en este caso, «somos sensibles a todos esos vecinos de los pueblos de Córdoba que no pueden seguir las sesiones plenarias y que tienen el mismo derecho que todos a hacerlo». A esto, añadió que «Córdoba no es una excepción en absoluto y observamos que en el ámbito del servicio público hay una falta de recursos que impide que la comunidad sorda acceda a la información, explicó el portavoz de la formación naranja en la Diputación. Y recordó asimismo que, «aunque legalmente la lengua de signos está reconocida y es un derecho básico, es una realidad que no se está aplicando».