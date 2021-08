A primera hora de la tarde del jueves se celebraba, de forma telemática, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordaba la resolución del recurso de reposición interpuesto por Aqualia contra el acuerdo en el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil del 28 de junio del presente año sobre la extinción del contrato de gestión en el servicio público.

Un informe de los servicios jurídicos municipales ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por parte de Aqualia ratificando, de esta forma, la extinción del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en Puente Genil, que se hacía efectiva el 19 de diciembre del 2021, siendo la causa de la extinción, el cumplimiento del plazo estipulado sin que haya lugar a la prórroga del mismo.

En el informe queda comprobado que el Ayuntamiento de Puente Genil no hace “caso omiso” a la fuerza vinculante de los pliegos y el cumplimiento de sus cláusulas sino que los cumple en todo aquello que se encuentra en vigor y lo que no hace es aplicar una cláusula de dicho pliego que ha de ser rechazada y considerada nula por ser contraria a una modificación legislativa según los criterios establecidos legal y jurisprudencialmente. Según dicho informe, “no existen argumentos por parte de la concesionaria para sostener el referido incumplimiento por este Ayuntamiento y su desconocimiento en cuanto a la extinción contractual se refiere".

En el debate sobre la interposición del recurso contra Aqualia el portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, expresó que este asunto "es un episodio de un problema innecesario que ha creado el Ayuntamiento y esperemos que no tenga que pagar el pueblo”. Con esta cuestión -dijo Sánchez- “ahora abren la puerta a que Aqualia pueda seguir gestionando el servicio o haya que indemnizar a la concesionaria". Por tanto, - apostilló- "han vuelto a no cumplir porque con una comisión técnica y política se podía haber estudiado y resuelto". Desde IU, "no hemos tenido información sobre este recurso, solo a través de la prensa". Y "ya nos hemos manifestado en contra de la privatización del servicio de agua y vamos a votar a favor de este recurso", dijo. Concluyó aclarando que el sentido favorable del voto es “para cerrar la puerta a la privatización del servicio”.

Chencho Moreno, portavoz de Ciudadanos, -en respuesta a Sánchez- ha manifestado que "no se debería maltratar la imagen de Aqualia en el servicio prestado hasta este momento, creo que han sido bastante profesionales” -precisó- ,“independientemente del futuro que haya" para la patronal con respecto al Ayuntamiento de la localidad. Al tiempo que Moreno afirmó que "últimamente está respondiendo bastante bien".

Por su parte, Sergio Velasco, portavoz del PP, explicó la abstención de su grupo porque se trata de "un recurso que pone de manifiesto una duda sobre lo que decidirán los tribunales en el caso de que Aqualia ponga un contencioso administrativo, que creemos que hará, más allá de lo que indiquen los informes de la Junta de contratación administrativa, ya que no son vinculantes para los tribunales, y además, hay sentencias en favor de lo que expone Aqualia”. Por tanto, -apostilló Velasco-, si el Ayuntamiento perdiese el supuesto pleito, (se preguntó ) cuál sería el coste municipal, no sabemos el lucro cesante con el que hubiera que indemnizar a Aqualia". Por otro lado, recordó que desde el PP "pedimos una convocatoria urgente de la comisión, que no se produjo”, para aclarar la situación y en el pasado pleno “el señor alcalde no fue capaz ni de reconocer un error ". Desde el PP, insistió, tienen claro que "si se hubiera notificado a Aqualia en plazo no estaríamos metidos en este lío, pero una sentencia a favor de Aqualia podría costar un dineral a nuestro ayuntamiento" .Velasco lanzó una pregunta a Esteban Morales: "¿Es capaza de negar que hubiera sido mejor notificar a Aqualia?”. Al tiempo que afirmó: “Señor Morales, usted puede engañar alguna vez a algunas personas, pero es evidente que estamos ante un problema de gestión, no sería prudente explorar una prórroga”. Por ello dijo que "nos vamos a abstener porque el error ha sido suyo y a día de hoy no nos han informado de las cuestiones técnicos económicas de Emproacsa".

El alcalde, Esteban Morales, en su intervención, puso en entredicho el "sospechoso cambio de opinión del PP en relación al recurso”, al tiempo que afirmó que “lo que aprobamos es la coherencia con el escrito a Aqualia". Y matizó que "lo que se defiende es la legalidad, las normas nos obligan, no hay posibilidad de que un tribunal que ha derogado una norma la haga vigente 20 años después”. Por tanto, "parece que es de manipuladores o ignorantes decir que Aqualia puede ganar esta derogación", añadió. Morales dijo que “seguiremos trabajando para demostrar que Aqualia no lleva razón, porque no la tiene”, ya que la concesionaria tiene “pleno conocimiento de las auditorías que está haciendo el ayuntamiento” y "estamos haciendo lo que legalmente se nos puede exigir”.